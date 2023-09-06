Сколько должен весить ранец с учебниками школьника в Твери

А что делать, если на спине все учебники не утащить? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Дочка сменку тащит, я рюкзак волоку и папки ещё, - делится впечатлениями от проводов ребёнка в школу коллега.

Нелёгок путь к знаниям, в том смысле, что весят школьные ранцы порой ого-го! А между тем существуют конкретные нормы.

О том, сколько должен весить школьный портфель и как решить проблему, если он ну совершенно неподъёмный, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

ВЕС УЧЕБНИКОВ

«Судя по поступившим от родителей сообщениям и фотографиям, школьные ранцы детей очень часто имеют вес значительно выше установленной нормы, – выразила обеспокоенность Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети. - Санитарными нормами и правилами установлены чёткие требования к весу ежедневного комплекта учебников и тетрадей (сменка, спортивная форма, игрушки и прочие нужные в школе вещи в этом весе не учитываются)».

Итак, согласно нормам, комплект учебников должен весить:

- в 1-2-м классах - не более 1,5 кг;

- в 3-4-м классах - не более 2 кг;

- в 5-6-м классах - не более 2,5 кг;

- в 7-8-м классах - не более 3,5 кг;

- 9-11-м классах - не более 4 кг.

Эти нормы установлены на государственном уровне. Прописаны они в СанПиН 1.2.3685-21.

ЕСЛИ РАНЕЦ СЛИШКОМ ТЯЖЁЛ

«Школы обязаны соблюдать данные требования в обязательном порядке, - продолжает детский омбудсмен. - В случае если уроков и учебных пособий в какие-то дни может быть много, школа должна предусмотреть иные варианты выхода из ситуации. Например, хранение второго комплекта учебников в классе или выдача домашних заданий в электронном виде или в виде копий из учебников, или минимизация (отказ) от использования учебников в этот день на уроке - вариантов немало!»

Если же школа не идёт навстречу законным просьбам облегчить детские рюкзаки, придётся действовать. Вот что советует Лариса Мосолыгина. Взвесьте комплект учебников, которые ребёнок должен взять в школу, и направьте обращение в адрес Роспотребназдора.

Это можно сделать на сайте регионального ведомства (прокрутите главную страницу сайта до самого низа и перейдите по ссылке «Приём обращений граждан»). Или через портал госуслуг.

В обращении укажите школу, класс, можно приложить расписание уроков. Детский омбудсмен уточняет, что проверки в настоящее время не проводятся, но профилактический визит в школу состоится, чтобы оценить соблюдение санитарного законодательства.

Если и после этого ничего не поменяется, пишите уполномоченному по правам ребёнка в Тверской области, электронный адрес: deti@ombudsman-tver.ru