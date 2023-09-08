В Твери открыли стелу выпускникам суворовского училища, погибшим в зоне СВО Фото: ПТО

8 сентября в Твери торжественно открыли мемориальную стелу офицерам-выпускникам Тверского суворовского военного училища, погибшим в зоне СВО. Она установлена по инициативе выпускников суворовского училища. Изготовлена из серого гранита, на котором закреплена мемориальная доска с именами погибших.

Из выпускников Тверского суворовского в зоне СВО погибли: подполковник Юрий Владимирович Жук, подполковник Олег Александрович Ткачев, гвардии капитан Евгений Александрович Кизилов, старший лейтенант Владислав Владимирович Андриянов, старший лейтенант Никита Сергеевич Селивановский, лейтенант Кирилл Сергеевич Квашнин.

На открытие приехали высокопоставленные региональные политики, родные и близкие погибших, руководство, преподаватели и воспитанники училища.

«Среди солдат и офицеров, которые сражаются сегодня на полях специальной военной операции, много выпускников военных училищ. Они, в том числе учились в Твери. Мы говорим о них как о продолжателях боевых традиций русских и советских офицеров. Гордимся доблестью настоящих сынов нашей Отчизны. Хочу не просто выразить слова благодарности, но поклониться родителям наших героев, которые воспитали достойных защитников Родины. Они станут примером для многих поколений российских военнослужащих», – отметил губернатор Игорь Руденя.

«Мой сын всегда хотел учиться в суворовском училище, посвятить свою жизнь служению Родине. К сожалению, он не сохранил свою жизнь, но до конца выполнял свой воинский долг», – сказал Сергей Селивановский, отец старшего лейтенанта Никиты Селивановского.

Была минута молчания. К стеле возложили цветы. Суворовцы прошли торжественным маршем.

СПРАВКА «КП»

ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. Самый первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. Тверское суворовское военное училище вырастило целую плеяду ярких и талантливых военных.

Выпускникам училища Б.В. Громову и В.В. Задорожному (посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза, Г.Н. Громову – звание Героя Социалистического Труда, А.В. Михайлову, А.В. Шевелеву, Ю.Ф. Бучневу, В.В. Недобежкину, А.Н. Прибыткову, Д.В. Елистратову, Ю.И. Борисову – звание Героя Российской Федерации.

В Твери открыли стелу выпускникам суворовского училища, погибшим в зоне СВО. Фото: ПТО

В Твери открыли стелу выпускникам суворовского училища, погибшим в зоне СВО Фото: ПТО