Как в горсаду Твери файерщики дали огня

Сезон большого огня закрыли в Твери. Фото: Любовь Абракадаброва

Раз в год осенью, в Твери, адепты фаер-движения празднуют закрытие огненного сезона. Информация о дате проведения передаётся по сарафанному радио. Вход на событие свободный.

Я в начале лета для расширения кругозора, да и просто чтобы удивить друзей, начала крутить пои (шарики на цепях - Ред.). Казалось бы, в сентябре можно было бы похвастать каким номером, но нет. Организаторы не готовы брать на себя ответственность за новичков и к артистам подходят требовательно. Зато, если ты вхож в тусовку, то, зная требования безопасности, на закрытие сезона можно посмотреть не только снаружи, но и изнутри.

Так вот, 9 сентября в горсаду на сцене творилось нечто. Настоящее волшебство. Бесстрашные девушки и парни укрощали огонь под бодрую драйвовую музыку. Зрители смотрели на это, затаив дыхание. В это время техники ничего не затаивали, а бегали сломя голову, подавая реквизит, туша то, что загорелось не по плану. Фотографы ловили момент, им было тоже не до волшебства. Ведущие выясняли, кто следующий идёт на сцену. А незадействованные (выступившие) фаерщики, следили за порядком. За кулисами зрителей принято называть "магглы", это с отсылкой к миру Гарри Поттера. Фаерщики же друг друга никак не называют, но очень поддерживают. Такого сочувствия и участия я, наверное, ещё нигде не встречала. Причём, оно распространяется не только на тех, кто крутит, а вообще на всех, кто внутри мероприятия.

Одна из самых опытных артистов, ведущая этого вечера — Регина Блинкова, мне пояснила:

-Мы очень все равноценны, мы все друг друга дополняем. Убери ведущего — нечего будет говорить, убери звукаря — не будет звука, убери техника — все сгорят. Любая часть незаменима. Внутри все у нас гармонично существуют. А самый важный человек на мероприятии — зритель. Без зрителя уже не то.

Организатор Игорь Лебедев (Горыныч) рассказал, что все техники, фотографы и ведущие — это неслучайные люди. Все здесь когда-то выступали на сцене, а потом переквалифицировались, ушли в организацию, чтобы дать возможность другим получить опыт, почувствовать кайф и адреналин на сцене.

Но по факту выяснилось, что не каждый задействованный в организации человек перешёл на новый уровень, некоторые не дошли. Например фотограф Сергей Алукард тренируется с 2015 года крутить роуп-дарт (шарик на длинной верёвке -Ред.). Ребята шутили, что однажды Сергей будет фото-камеру запускать на шнуре, чтобы сделать ещё более крутые снимки. А Сергей на юмор не отреагировал и обьяснил мне, что сделать даже один трёх-минутный номер, не шутки, а большой труд. Это много сил, времени, тренировок. Но однажды, возможно весной, на открытии сезона, он не фотоаппарат запустит в шутников, а светящийся шар.

Не всегда всё идёт по плану. В гримёрке (это в сцене «Ракушка» с обратной стороны) я обнаружила Злату. Точнее момент спасения Златы противоожоговой мазью. Что случилось?

-Так вышло, что мы крутили часть номера, и в один момент из-за сильного топлива загорелась обмотка на даббл-стафах, то есть тканевая часть (уплотнитель) и я немножко обожглась из-за этого. Мы с этим номером выступали три раза. Два раза всё было хорошо и вот сейчас... Возможно я на адреналине и пожалею об этом, но я слишком долго работала над номером и сейчас выйду ещё раз.

Злата, действительно, потом вышла ещё раз и с партнёром они показали прекрасный огненный танец полностью. Однако, для зрителей осталось загадкой почему они ушли со сцены в первый раз, и почему вернулись во второй.

Регина Блинкова сказала так:

-Мы-то понимаем, что это было горячо для рук и невозможно крутить дальше, но зритель, конечно, не заметил подвоха. Номер сорвался. Но ребята пришли потом в гримёрку и сказали: «Мы доделаем!». Они крутые, они доделали.

В общем, яркое фееричное общегородское шоу, оказывается делают не волшебники, а обычные ребята. Но они делают это так искусно и увлечённо, что непричастные люди думают, что на сцене происходит магия. Хотя никакой магии там нет. Командная работа, долгие годы тренировок, и любовь к огню — вот вам и всё волшебство.

Сезон большого огня закрыли в Твери. Фото: Любовь Абракадаброва