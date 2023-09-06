Телеведущий Борис Корчевников приехал на открытие памятника святому в Тверской области

Телеведущий Борис Корчевников и губернатор Игорь Руденя в храме после открытия памятника. Фото: ПТО

6 сентября в деревню Береза под Оленино, что в 280 километрах от столицы, по случаю открытия памятника святителю Николаю Японскому приехали гости высокопоставленные и знаменитые. Губернатор региона Игорь Руденя, политики, духовенство. Приехал на открытие и известный российский телеведущий Борис Корчевников.

Приехал неслучайно, сам он человек глубоко верующий, плюс, помимо работы в топовых телепроектах, занимает должность гендиректора православного телеканала «Спас».

А ещё инициатива установки памятника принадлежит именно телеканалу. Свой вклад в создание монумента внесли зрители «Спаса».

«Святой Николай к Богу привёл целый народ. А так случилось, что мой приход к Богу состоялся именно на тверской земле. Для меня такие личные смыслы здесь переплелись. Сегодняшнее чудо - труд огромного количества людей. Низкий поклон зрителям телеканала «Спас», которые отозвались на призыв и пожертвовали средства на этот памятник. Я верю, что это место станет святым для тверской земли», - заметил Борис Корчевников.

После открытия памятника телеведущий отправился в храм, расположенный неподалёку, это первый храм в России посвящённым равноапостольному Николаю Японскому. Поставил там свечку.

Напомним, что в Тверской области Корчевников когда-то снимался в суперпопулярном в начале 2000-х сериале про суворовцев «Кадетство».

Что до личности архиепископа Николая Японского, основателя Православной церкви в Японии, то родился он в 1836 году в селе Березовский погост Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Оленинский муниципальный округ Тверской области). Окончил Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В числе лучших учеников был рекомендован в Санкт-Петербургскую духовную академию, после обучения которой ему было предоставлено место настоятеля церкви при русском консульстве в городе Хакодате (Япония).

Наследием святого стали десятки храмов и более 250 приходов, сформировавших основу Японской Православной Церкви. Он перевёл на японский язык духовные и богослужебные книги, произведения классиков русской литературы

«Его духовными учениками были многие японские общественные деятели, губернаторы, министры. Это огромный труд, чтобы наша православная церковь оказалась в сердцах людей с другой философией и ментальностью», - заметил губернатор Игорь Руденя.

<