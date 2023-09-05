В Тверской области обустроят парки и общественные пространства

Вот так по одному из проектов должен выглядеть «Морозовский городок». Графика: администрация Твери

5 сентября в областном правительстве обсудили ход реализации проектов по созданию и ревитализации общественных пространств на территории Тверской области.

«Обустройство парков, рекреационных зон - все это показывает жителям территорий, что ведется развитие их муниципалитета, что у них создается доступная и комфортная общественная среда. Это также вопрос, связанный с деловой и экономической активностью наших округов, повышением их инвестиционного и туристического потенциала», - цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

В настоящее время в Верхневолжье комплексное развитие территорий ведется по нескольким направлениям. Приоритетным направлением является комплексное развитие малых городов Тверской области. Пилотной территорией стал Торопец, где в следующем году будет отмечаться 950-летие первого летописного упоминания города. План мероприятий включает 45 проектов.

Комплексный подход также будет активно внедряться при создании новых микрорайонов в муниципалитетах Верхневолжья. Он предусматривает уход от создания точечных объектов к формированию современной жилой застройки с коммунальной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такие проекты уже готовятся по городу Твери, Калининскому и Конаковскому округам. Есть в регионе и мегапроекты по благоустройству территорий.

«Морозовский городок»

По проекту его ревитализации предусмотрено сохранение исторического облика зданий и создание на территории гостиниц, офисов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта с полной реконструкцией дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройством парков.

«Речной»

Создавать культурно-исторический кластер «Речной» будут на стрелке рек Волги и Тверцы. На сегодня разработана и утверждена стратегия функционирования этой зоны, на сентябрь текущего года запланированы инженерно-изыскательские и другие работы.

«Тверской ипподром», «Тверь ЭКСПО», «Союзмультфильм»

Прорабатываются вопросы создания культурно-досугового кластера «Тверской ипподром» и «Тверь ЭКСПО», где планируется создать пространства для спорта, активного досуга и отдыха горожан. Формируется концепция создания парка развлечений «Союзмультфильм» в Конаковском округе и площадки «Элтор» в Твери, где должны появиться IT-колледж, офисные и жилые пространства.