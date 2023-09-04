Кто в Твери зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц

Хорошая зарплата - это когда следующую получать пора, а ещё эта не истрачена! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если верить статистике, проклятие «что б ты жил на одну зарплату» уже не звучит так страшно. Проживём: средняя зарплата в Твери составила 61 382 рубля. Таковы данные Тверьстата за первое полугодие 2023 года.

Скажем больше: статистика фиксирует рост зарплат, да какой! По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя тверская зарплата выросла на 14,8%. А в некоторых сферах заработки увеличились почти на треть.

Эту статистику «КП»-Тверь» попросила прокомментировать специалиста. Но сначала расскажем подробнее о том, кто сколько зарабатывает.

Самые высокие и низкие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты в Твери зафиксированы у работников сферы «деятельность профессиональная, научная и техническая». Согласно принятой классификации, здесь трудятся специалисты в области права и бухучёта, управленцы, научные сотрудники: учёные, исследователи и разработчики, инженеры, другие специалисты научного и технического профиля, архитекторы, рекламщики, дизайнеры, ветеринары и некоторые другие.

При этом данная сфера - единственная, где зарплаты по сравнению с прошлым годом снизились на 5,7%.

По всем другим профессиональным сферам заработки показали рост, недаром средняя зарплата в Твери поднялась почти на 15%. Самый стремительный рост зарплат зафиксирован в строительстве: +32% к уровню прошлого года.

Топ-3 самых высоких средних зарплат в Твери:

работники сферы «деятельность профессиональная, научная и техническая»: 84 220 руб. (-5,7% к прошлому году);

работники информации и связи: 83 541 руб. (+29,8% к прошлому году);

работники сферы финансов и страхования: 76 452 руб. (+9% к прошлому году).

Самые низкие средние зарплаты:

в сфере операций с недвижимостью: 39477 руб. (+15,3% к прошлому году);

в организациях культуры, спорта, досуга и развлечений: 43 890 руб. (+11,2% к прошлому году);

в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве: 45 544 руб. (+5,6% к прошлому году).

Медики и учителя

Отдельно отметим, что средняя зарплата работников сферы образования, согласно данным Тверьстата, равна 48 891рублю (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года работники образования стали зарабатывать на 11,7% больше).

Медики и специалисты сферы соцуслуг получают среднюю зарплату в 54 664 рубля (+12,6%).

Средняя - не равно самая распространённая

Прокомментировать данную статистику мы попросили директора Института экономики и управления ТвГУ, кандидата экономических наук Давида Мамагулашвили.

- Хочу обратиться к читателям, чтобы они не шокировались этими цифрами. Статистика, конечно, не врёт. Но это средние обобщённые показатели, - говорит Давид Мамагулашвили. - Чтобы лучше понимать ситуацию с зарплатами, необходимо провести анализ, в котором кроме средних зарплат нужно учесть медианную и модальную зарплаты. Простым языком, медианная зарплата делит всех работников пополам: одна половина получает больше этой зарплаты, другая меньше. А модальная зарплата - это та, которая встречается чаще всего. Так вот, в случае с модальной и медианной зарплатой цифры, конечно, будут более скромными. И эти показатели как раз будут отражать более реальную ситуацию. Те, кто получает модальную зарплату, конечно, чувствуют, что уровень жизни упал. Образно выражаясь, сегодня на условные 40 рублей зарплаты можно купить меньше, чем вчера на 30 рублей. То есть номинальные зарплаты растут, но реальные могут снижаться. Но хочу заметить, что такая ситуация, конечно, должна носить лишь временный характер.

К сожалению, показатели модальной и медианной зарплат, о которых говорит специалист, публикуются не так активно. В открытых данных Росстата, например, удалось найти информацию о медианной зарплате, которая в 2022 году в среднем по РФ составила 40 368 рублей. При этом средняя номинальная начисленная зарплата в России была тогда же 65 338 рублей.

Модальная же (самая распространённая зарплата), если верить некоторым исследованиям, может составлять около (или даже менее) 50 процентов от средней зарплаты по статистике. Как говорил дядя Митя из фильма «Любовь и голуби» в исполнении великолепного Сергея Юрского, «вот и считай»…