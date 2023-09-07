В Тверскую область придёт предтеча бабьего лета

Ясное небо и тёплое солнышко продолжат работать жителей Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Лето в Тверской области продолжается, - именно так на радость читателям «КП»-Тверь» охарактеризовала погоду доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Это сейчас немного похолодало-задождило, но уже завтра погода начнёт исправляться.

В пятницу с утра ещё +16, но солнце-солнце. Небольшой дождь с утра. Ветер северный, 2-3 м/сек. В ночь с пятницы на субботу +4. Днём в субботу разогреет до +18. Солнечно. Атмосферное давление будет расти - 756 мм рт. ст. А всё потому, что регион находится на периферии антициклона.

Днём в воскресенье ещё прибавка в градусах - до +19. Штиль. Атмосферное давление чуть снизится до нормальных значений - 754 мм рт. ст.

С началом новой рабочей недели станет ещё теплее. Днём температура не опустится ниже +20 градусов, а к среде и вовсе разогреет до +23. Ветер подует с юга, принеся с собой небольшие облачка, которые лишь изредка будут закрывать солнце.

В общем, лето продолжается. Это такой своеобразный предтеча бабьего лета. Так бывает не каждый год. Так что наслаждаемся и ловим лучики тепла!