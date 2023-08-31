1 сентября в Твери будет жара, а в выходные погода испортится

Погода в День знаний в Твери будет отличная! Фото: Виктория ТУШКОВА

Собираясь на линейку в честь Дня знаний, не забудьте цветы и… панамки. Денёк будет жарким!

- Да, 1 сентября ребята, их родители и учителя пожарятся на солнышке, - улыбается доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём +27, осадков не ждём. Но зонтики рекомендую захватить - от солнца. А ещё обязательно воду. Такая жара плюс волнение - пить надо обязательно.

Зато как выходные - так беда. В ночь на субботу ещё ничего: сухо и +15. А утро выходного дня уже будет облачным. На улице +20, но с обеда пойдут дожди и немного похолодает. Это атмосферный фронт атлантического циклона чудит. Хорошо хоть не первого сентября. Атмосферное давление при этом комфортное: 752 мм рт. ст.

Ночи становятся чуть прохладнее. С субботы на воскресенье +13, дожди.

К утру воскресенья стихия успокоится. С утра облачно, к вечеру выглянет солнце. За окном +19 и практически безветренно. Давление 754 мм рт. ст.

Понедельничную пилюлю подсластит отличная погода. Прекрасный день: +20, солнце. Давление 755 мм.

Во вторник небо снова начнёт хмуриться, днём +20, к вечеру ожидаем дождь. Атмосферное давление потихоньку начинает снижаться. К среде - 747 мм рт. ст.

- Но среда пока видится хорошим днём, - говорит Наталья Сердитова. - На улице +17, зато много солнца. Да и в целом погода очень неплохая для начала сентября. Можно сказать, лето продолжается! Одевайтесь по погоде, и всех с Днём знаний!