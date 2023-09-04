Учитель физики школы в Тургиново Раиса Абрамовна Вербаковская. Фото: ПТО

Вечером 1 сентября в село Тургиново под Тверью приехал Президент РФ. Владимира Путина селяне встречали на главной поселковой площади, жали руки, не могли поверить, что приехал. Встреча была краткой - почти мимолетной, президентский кортеж остановился на три минуты. Президент пообщался с жителями.

- Какую школу отстроили! - заметил он.

- Да! - подтвердили селяне.

- Я с удивлением узнал, что у вас физику преподаёт кандидат наук, бывший преподаватель военного вуза, а до этого работал в гражданском вузе, - поделился Владимир Путин.

Оказалось, в Тургиново он приезжал по делу - осмотреть новую школу. Она, действительно, «с иголочки» и «по последнему слову» отстроена: бассейн, кинозал, оборудование разное. Но, главное, конечно, кадры.

Кто же этот учитель, чья профессиональная квалификация поразила Президента больше школы-новостройки?

Мы не могли не узнать. Интересно же!

А говорил Владимир Владимирович об учителе физики тургиновской школы Раисе Абрамовне Вербаковской.

Мы созвонились. Раиса Абрамовна улыбчивая, доброжелательная, конечно, удивлена, что Президент запомнил именно ее и селянам рассказал.

- Мы знали, что 1 сентября к нам должен приехать Президент. Ждали с 8 утра, дождались в 8 вечера. Он осматривал школу, зашёл ко мне в класс физики, спрашивал, что как тут устроено, - вспоминает Раиса Вербаковская.

О том, что у неё имеется научная степень и стаж преподавания в вузе, Главе государства сказала директор школы. И он, да, удивился.

Школьный стаж у Раисы Абрамовны небольшой - пять лет, приехала она в Тургиново «с северов». Всю жизнь там прожила, с 2000 года работала в Ухтинском государственном техническом университете (Ухта, республика Коми).

Здесь же защитила кандидатскую диссертацию. В 50 лет, выйдя на пенсию, с мужем и отцом они переехали в село Тургиново Тверской области. Отстроили дом с нуля, стали жить. Климат и близость к Москве очень устраивали.

На работу устроилась в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Преподавала там четыре года.

- Потом муж умер, отец сильно заболел и ездить на работу в Тверь (а это от Тургиново в 46 км - Ред.) стало непросто. Пришлось уволиться. Но дома сидеть я не стала, предложила свои услуги в качестве учителя физики в местной школе, - рассказывает Раиса Вербаковская.

И ее взяли, ведь учителя физики здесь не было вовсе. Предмет читали математики. Чтобы преподавать в школе, ей пришлось пройти курсы профпереподготовки. Ведь школьный учитель и преподаватель вуза - это две большие разницы.

Самое трудное для неё в школе - нет, не дисциплина на уроках, с этим проблем нет. Самое трудное - научить детей такому сложному предмету как физика за два часа в неделю.

- Нужно увеличивать количество часов физики в школе, если мы хотим, чтоб было больше студентов в технических вузах страны, - считает Раиса Вербаковская.

За четыре года преподавания в деревенской школе она смогла подготовить сильных ребят. Один из учеников уже закончил «с отличием» бакалавриат Политеха в Твери по специальности «радиофизика». Ещё два выпускника проходят обучение в военных вузах, один - в Тверской академии ВКО, другой - в питерском вузе по военно-морской специальности. Это по меркам деревенской школы очень неплохо.

Кстати о школе, новое ультрасовременное здание начали строить лишь в феврале этого года. До этого была обычная сельская школа, где обучались около 200 детей.

И вот к 1 сентября успели, построили.

- Работа на стройке шла в три смены, - вспоминает педагог.

Попросила ли что-то у Президента во время разговора в кабинете физики? Да, попросила, чтоб не было перебоев с расходными материалами по физике и классным оборудованием, чтобы учебный процесс смог охватить как можно больше учеников.

Президент рассказал об учительнице на встрече с жителями Тургиново. Фото: kremlin.ru