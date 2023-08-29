Студенты Строгановки восстановили росписи старинного храма в Тверской области

Студенты больше месяца работали над восстановлением фресок. Фото: Проект «Консервация»

Летнюю практику студенты-реставраторы столичной художественно-промышленной академии имени Строганова провели в Тверской области, расчищая стенопись Преображенского храма в деревне Никола-Высока, что под Весьегонском. Некогда богатейший приход ныне заброшен. Росписи там, действительно, уникальные, некоторые специалисты даже сравнивают их с образчиками позднего Возрождения.

Уже несколько лет судьбой храма озабочен проект ВООПиИК «Консервация». Не только спасением храмовых росписей занимаются специалисты - идёт консервация крыши, укрепление стен. Но вот росписи были основной заботой: долгое время под внешним воздействием - дождь, снег, солнце - они разрушались безвозвратно.

Вид на храм сверху. Фото: Проект «Консервация»

И вот наконец получилось: молодые реставраторы, которые, кстати, частенько копируют фрагменты росписей этого храма в рамках учебы, в конце июня приступили к работе.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В дошедших до нас хрониках значится, что Преображенский храм начали строить в начале XIX века, но потом бросили, из-за того что он не нравился местным прихожанам, и достроили только в 1834 году.

Примечательно то, что неизвестно, по чьему проекту строилась церковь. Зато известно, что расписывала его местная артель в 1850-е годы.

Храмовые росписи изобилуют пышным растительным и архитектурным орнаментом. Заметно, что расписывавшие храм мастера вдохновлялись сборниками библейских гравюр немецких художников Филиппа Андреаса Килиана и Христофера Вайгеля. Их влияние характерно для того периода в России.

Результат рестарационных работ. Фото: Проект «Консервация»

Закрыли храм советские власти в 1939 году. Вместо святыни там образовали склад и зернохранилище. Ну где ж еще зерно хранить, как не в храме.

В 1962 году иконы и утварь перевезли в церковь Казанской Божией Матери в селе Чамерово в том же Весьегонском районе. Снова богослужения стали проводить в Преображенском храме только в 1992 году. Однако в 1995-м в церковь ударила молния - в итоге сгорела крыша. Храм начал разрушаться, богослужения там прекратились.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ

Студенты Строгановки трудились под руководством художника-реставратора Елизаветы Орловской и заведующей кафедрой «Реставрация монументально-декоративной живописи» академии Натальей Борисовой.

«Работы проходили в трапезной части и колокольне храма, где находится масляная живопись второй половины XIX века с позднейшими поновлениями. Реставраторы укрепили и раскрыли три композиции на своде Никольского придела, которые иллюстрируют части Символа веры: «И восшедшего на небеса [и] седящаго одесную Отца», «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца», «[Верую] Во святую соборную и апостольскую церковь», - сообщили специалисты проекта «Консервация».

В храме за работой. Фото: Проект «Консервация»

Также реставраторы начали наносить профилактические заклейки на аварийную живопись с изображениями Христа и архангелов в колокольне и частично устранили ее шелушение.

Студенты обрабатывали пораженные грибком участки антисептиком, укрепляли штукатурный и красочный слои, удаляли поверхностные загрязнения, раскрывали живопись от потемневшего покрывного слоя.

Всё это позволило спасти росписи, над которыми работали ребята, от осыпания и открыть их подлинные яркие цвета, которые никто не видел более полувека.

Результат рестарационных работ. Фото: Проект «Консервация»

Студенты говорят, что эти работы в Преображенском храме для них очень важны:

«За последние годы на северо-востоке Тверской области безвозвратно погибли или находятся в стадии окончательного разрушения десятки уникальных ансамблей росписей, имеющих национальное значение. Мы надеемся, что полученный опыт позволит приступить к решению насущной задачи по спасению росписей в бесхозяйных храмах».