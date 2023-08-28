В «легенды» возьмут не всех или Зачем комику из Твери ТНТ

Любовь и тверские участники проекта. Фото: Любовь Абракадаброва

Мо хобби - стендап. Это для души. Это про отдохнуть. Впервые я вышла на сцену в 2019 году. С тех пор удалось достигнуть определенного уровня в этом жанре, но доход мне увлечение не приносит. Только удовольствие и радость причастности.

Когда чем-то увлечен, заинтересован — хочется в этом деле развиваться и знакомиться с единомышленниками. А ещё хочется признания. В стендапе заслужить признание среди своих — попасть «в телек». И не просто на любой канал, а конкретно на ТНТ. Потому что это первый телеканал, благодаря которому мы когда-то узнали о таком формате.

Я ездила на большой фестиваль-кастинг от ТНТ. Прошлый формат на фестиваль был не очень похож. Всё крутилось вокруг отбора участников на передачи. Но даже зная о том, что полноценно расслабиться не получится, мы тверским комьюнити традиционно весной собирались и ехали в Москву, чтобы пострадать в очередях желающих достигнуть звездных вершин. На это тверских комиков вдохновляет опыт Александра Мигаля. Он, обычный парень, наш земляк, без знакомств и взяток через такой кастинг смог попасть в эфир передачи «Открытый микрофон». А значит, и у каждого из нас есть шанс.

В этом году ходили слухи, что кастинг отменяется, однако, в середине августа нас порадовала весточка о том, что ТНТ помнит о комиках и «вписывается» в проведение «Стендап-фест. ТНТ».

Старт записи на кастинг был назначен на 10 утра 27 августа. Мы поехали 26-го, чтобы переночевать в Москве и занять очередь первыми. В 8 утра сонные, уставшие от переживаний, тверские комики, перемешиваясь с комиками из других городов, уже стояли у дверей «Технограда». Так спешили, что в итоге первыми и выступили.

На первом этапе комика слушали авторы и редакторы проекта. Те, кто «прошел знакомство», получив наклейку на бейджик с надписью «легенда», ожидали следующего этапа, который стартовал в середине дня. Я получила наклейку «обнял» (это — нет). Первая реакция была негодованием: «Ну как так-то?! Я же опытный комик! Вы же смеялись!». Но меня не просто «послали», а дали несколько ценных советов, лайфхаков и выразили желание увидеть снова дополненной и более уверенной.

Осадок остался, но потом в коридоре увидела сколько из разных уголков нашей страны приехало интересных необычных личностей. И объективно оценила, что я не уникальная и войти в топ самых смешных людей в России у меня пока не получится.

Можно было ехать на ближайшей электричке домой, но я решила повеселиться и поддержать тверских «легенд»: Александра Мигаля и Романа Виноградова.

Разочарование быстро сменилось радостью за ребят и удовольствием от новых знакомств. Да и повеселиться было где: организаторы предусмотрели зоны для отдыха. Так же была возможность оценить творчество других комиков на всех этапах.

Для меня подобные мероприятия не только шанс рассказать о себе на широкую аудиторию, но и курсы повышения квалификации. Проверка на стрессоустойчивость. На преданность комедии. Очень приятно, что теперь в организации стоят люди более лояльно настроенные к комикам. По-человечески. Уютно, позитивно, по-доброму. Но если бы это было не так, я, да и что я, мы все, все равно бы ездили и пробовали бы своими стендап-монологами удивить профессионалов юмора. Потому что когда чем-то увлечен, заинтересован — хочется в этом деле развиваться.