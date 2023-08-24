Погоду в Тверской области испортит циклон

В последние дни августа -днем в основном будет умеренно тепло, но один день удивит. Фото: Александр ЖМУЛИН

Подходит к завершению лето, жаркие дни остались позади. В ближайшее время ожидается умеренное тепло. Прогнозом с «КП»-Тверь» поделилась наш эксперт- метеоролог, доктор географических наук, профессор, проректор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова.

Она сообщила, что в пятницу ожидается очень хороший день, без осадков:

- Будет в основном ясно и солнечно. Днем 20 градусов тепла. Ветра почти не будет: всего один метр в секунду. Атмосферное давление - 751 миллиметр ртутного столба. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха понизится до +11 градусов.

В субботу, по ее словам, примерно к полудню подойдет циклон, но наш регион окажется на его периферии. В итоге будет малооблачно, а местами все-таки прольются дожди. Воздух прогреется до 21 градуса. Ветер юго-западных направлений, слабый, всего два метра в секунду. Давление немного упадет - до 747 миллиметров ртутного столба. Ночью будет +12 градусов.

- Воскресенье обещает быть ясным, погожим днем, без дождей, - порадовала Наталья Сердитова. - Температура воздуха +22 градуса. Опять почти без ветра. Атмосферное давление останется на уровне субботы. Ночью похолодает до +11 градусов.

В понедельник уже не так ясно, облака набегут, но дождей не прогнозируется. Днем до +20 градусов, ночью будет +10. Ветер слабый, два метра в секунду. Атмосферное давление - 747-748 миллиметров ртутного столба. В ночь с понедельника на вторник подойдет атмосферный фронт - погода испортится.

Во вторник будет пасмурно и дождливо. Ожидается похолодание до +15 градусов, а может, и ниже. Ветер при этом по-прежнему слабый. Атмосферное давление - 746 миллиметров ртутного столба. Ночью температура воздуха будет на уровне +10 градусов.

На среду прогноз пока сравнительно хороший. Ожидается переменная облачность, местами могут брызнуть дождички, но воздух прогреется до +20 градусов. Ветер по- прежнему очень слабый. Атмосферное давление невысокое - 749 миллиметров ртутного столба.