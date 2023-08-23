Узнаете? Тот самый мощный финал фильма в комиксе далеко не финал... Фото: предоставлено Антоном Холодовым

Можете представить себе киноперсонажа Виктора Цоя из культового фильма «Игла» (18+) в виде героя комикса? Для многих поклонников идола русской рок-музыки образ этого киногероя по имени Моро, пожалуй, сросся с музыкантом «с Камчатки»… А для художника и издателя комиксов из Томска Антона Холодова образ Цоя в «Игле» стал вдохновением.

На днях Антон представил в Твери, в библиотеке имени Герцена, свой новый комикс «Последний герой» (12+) по мотивам этого кино.

Во время презентации комикса в Твери. Фото: предоставлено Антоном Холодовым

Антон творит в стиле японского вида комикса, который носит название «манга» (не путать с аниме - японскими мультфильмами, общими по стилистике с мангой). И это не случайно.

Поучившись некоторое время в родном Томском госуниверситете, Антон уехал в Японию. В Стране восходящего солнца и удивительной культуры он прожил 12 лет. Там-то и заинтересовался созданием комиксов… Одна из его известных манг - серия «The Dreambreakers» («Пробуждающиеся» - рус., 12+).

Антон 12 лет прожил в Японии. Фото: VK/Антон Холодов

Сейчас же художник путешествует по городам России, представляя свой новый комикс «Последний герой». В Тверь приехал по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

«КП»-Тверь» пообщалась с Антоном Холодовым о его новом произведении.

- «Последний герой» только вышел, прошло меньше месяца, и я успел презентовать его лишь в нескольких городах, - рассказал нам Антон.

Герои "Последнего героя". Фото: предоставлено Антоном Холодовым

Комиксист при этом отметил, что многие из его подписчиков участвовали в предзаказе новой манги.

Почему же Антона привлекли фильм «Игла» и его главный персонаж Моро, которого очень аутентично, естественно сыграл Цой?

- Фильм «Игла» обладает очень комиксовым или анимешным стилем, - пояснил нам Антон. - Там яркие колоритные персонажи и запоминающиеся сцены, которые несколькими мазками создают целую вселенную своих образов. Разумеется, Виктор Цой, который давно вышел за биографические рамки и воспринимается как фольклорный персонаж-символ, вносит большой вклад. Именно поэтому мне было важно сохранить «народного героя» и попытаться продолжить его путешествие, представив вольное развитие его странствия и приключений, дополняя другими символами ушедшей эпохи. Герой помогает «восьмикласснице» Алисе, спортсменке, пионеру, компьютерному гению - в общем, настоящей «гостье из будущего». Также в первой главе мы знакомимся со следователем Александром, благородным милиционером, частично вдохновленным персонажами Знаменским и Томиным из «Знатоков». Далее список будет лишь пополняться: я собираюсь создать полноценную вселенную, развивать ее не только комиксами, но и играми, видеороликами, артами и фан-артами.

Эпизод комикса. Фото: предоставлено Антоном Холодовым

Антон добавил, что кинокартина «Игла» очень легко перекладывается на рельсы аниме и манги:

- Есть немало японских хитов 90-х годов (особенно культовый «Ковбой Бибоп»), герои которых по типажам и дизайну довольно схожи с представленными в нашем фильме, поэтому перед нами почти готовое аниме- или манга-произведение. Неунывающий протагонист, подражающий в бою Брюсу Ли, с печальной любовной линией, вольно странствующий как облако в небе; хладнокровный преступник, владеющий холодным оружием, в брутальном темном плаще и шляпе; девушка, попавшая в дурную компанию, скрывающая личность под маской - всё это не только герои «Иглы». Подобных персонажей можно встретить и в аниме-сериалах. Поэтому я органично комбинирую визуальный стиль японской манги с нашим оригинальным материалом, что нравится и молодежи благодаря знакомому визуалу и отсылкам к манге, и старшему поколению за бережное отношение к Виктору и «Игле», а также тонкие отсылки и общую идею.

Антон Холодов уверен, что образ Виктора Цоя и в наши дни по-прежнему актуален:

- Но я часто сталкиваюсь с тем, что люди, с интересом слушающие его хиты, не смотрели «Иглу», а значит, пропускают целый пласт самобытной культуры конца 80-х - начала 90-х.

В Тверь комиксист приезжает не впервые - был у нас и проводил презентацию весной в той же Герценовке. Мы, конечно, спросили у Антона, как ему наш город.

- Я из Томска, поэтому Тверь вызывает самые теплые ассоциации с родным городом, - ответил он. - Небольшой и очень уютный исторический центр с домами похожего стиля и времени постройки. Был ранней весной и понял, что обязательно стоит посетить летом - застать во всей красе. Мне особенно нравится, что в таких городах достопримечательности расположены близко, в шаговой доступности, да и место выступления тоже обычно в центре. Рассчитываю приехать снова осенью.