Куда поехать в Тверской области, чтобы увидеть новые арт-объекты

Отсылающий в историю паблик-арт-объект готовятся установить в Ржеве. Фото: VK/Центр развития экономики малых городов

В этом сезоне в малых городах Тверской области появляются новые арт-объекты. Конкурс на лучшие паблик-арты, которые будут установлены в Ржеве, Вышнем Волочке и Калязине, организовал Центр развития экономики малых городов Тверской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Эскизов проектов пришло немало. В итоге объекты-победители определены. Их авторы, к слову, получили денежные премии - по 50 тыс. рублей.

НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК ВО РЖЕВЕ

Все знают выражение «попасть (или не попасть) впросак». А что значит просак? Во Ржеве это могут запросто растолковать. Там в субботу, 19 августа, торжественно откроют довольно оригинальный арт-объект под названием «Не попасть в просак». Он представляет собой конструкцию, показывающую механизм плетения канатов, изготовлением которых Ржев славился в прошлом. Его установят рядом с гостиницей «Никольская» (ул. Октябрьская, 8а).

Главная часть арт-объекта для Ржева. Фото: VK/Центр развития экономики малых городов

Автор проекта - сотрудница Московского архитектурного бюро и студентка магистратуры МАРХИ Анна Шмакова.

«Начиная работу, я мало что знала о Ржеве. Идея для арт- объекта возникла в процессе исследования истории города. Я искала, с чем он ассоциируется, как живёт, о чём хочет помнить. И в процессе обнаружила, что распространённое выражение «попасть впросак» родом из Ржева. Ведь просак - это верёвочный стан, а Ржев раньше был центром по производству верёвок и канатов. Достаточно сказать, что на ржевских верёвках в то время держался весь российский флот! Поэтому буквально на каждой улочке здесь стояли верёвочные станы, просаки», - рассказала Анна.

"Визуалка" объекта, который 19 августа установят в Ржеве. Фото: public-art.tilda.ws

То, о чем говорит автор проекта, действительно было.

«Эти станы представляли собой сложную сеть верёвок, тянувшихся от прядильного колеса до саней, где они и скручивались, - писал ржевский краевед Владимир Рыбкин. - Причём просаки кочевали с улицы на улицу: их постоянно переносили… Крутилась верёвка с такой скоростью, что, если бы не кожаные рукавицы на руках рабочих, они стирали бы руки в кровь. Немудрено, что прохожие-зеваки зачастую оказывались втянутыми в верёвочное производство в прямом смысле этого слова...»

Кстати, Анна была не единственной, кто прислал на конкурс проект, связанный с просаками. Был еще один, но попроще.

Арт-объект в виде просака попроще. Фото: public-art.tilda.ws

ЛОДКА В ВОЛОЧКЕ

В Вышнем Волочке победил проект местного жителя Ильи Забоева. Он работает в сфере IT, плюс является социальным предпринимателем.

Арт-объект Ильи называется «Лодка нагруженная, натуральнаго цвету». Это прямая отсылка к гербу Вышнего Волочка. На нем изображена лодка - символ того, что город стоит на водном торговом пути.

Такой арт-объект выбран для Вышнего Волочка. Фото: public-art.tilda.ws

Кстати, с лодками предлагалась еще пара проектов. Один, на мой взгляд, тоже довольно интересен: арт-объект в виде бумажных корабликов, будто выходящих из воды…

Вариант в виде бумажных корабликов. Фото: public-art.tilda.ws

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖЕВА КАЛЯЗИНА

В Калязине победил проект «Литературные кружева» по эскизу дизайнера и архитектора из Луганска Кристины Кляута. Необычная конструкция будет установлена этим летом в Литературном сквере города.

Мы не знаем, что имел в виду автор проекта, но, помним, что в Калязине жил баснописец Иван Крылов, а в Калязинском уезде родился писатель- сатирик Михаил Салтыков-Щедрин…

Такие вот кружева должны появиться в Калязине. Фото: public-art.tilda.ws

Арт-объекты в Вышнем-Волочке и Калязине сейчас в процессе создания, их планируется установить в ближайшее время. Кстати, все эскизы предложенных на конкурс объектов можно посмотреть по ссылке далее.