В Твери живет кот с пулей в носу

Паровозик - настоящий красавец. Фото: VK/Котокафе "Мур-мяу" в Твери

Кот Паровозик попал в котокафе в феврале. До этого черно-белый пушистый красавец был бездомным и скитался по улицам. В кафе, где кошек холят и лелеют, его тут же окружили любовью и заботой, как, впрочем, и других хвостатых постояльцев. Но вскоре хозяева заведения начали замечать, что котик чихает без видимых причин. Отправились к ветеринару, но поначалу обследования не дали результата.

Паровозику становилось все хуже, тогда врачи решили сделать рентген.

«Результаты повергли нас в ужас: в носовой пазухе обнаружили пулю от пневматического пистолета. Если бы она прошла немного дальше, Паровозик умер бы в страшных мучениях», - поделились владельцы котокафе в соцсети.

Рентгеновский снимок показал, что в новосовой пазухе кота инородный предмет - пуля от пневматики. Фото: VK/Котокафе "Мур-мяу" в Твери

Они предположили, что пуля попала ему в нос, когда он еще скитался по улицам. Видимо, кто-то решил поиздеваться над животным, хотя точно сказать трудно…

Так или иначе, ветеринары однозначно рекомендуют провести операцию по удалению пули из носовой пазухи. Это очень сложная процедура, которая к тому же требует серьезной подготовки и затем восстановления.

Средства на операцию удалось собрать быстро. Люди откликнулись.

«Сейчас собранных средств хватит на все необходимые ветеринарные манипуляции, а также на возможные дополнительные расходы. Паровозик начнёт подготовку к операции, которая пройдёт в сентябре. Благодарим всех неравнодушных!» - написали в соцсети хозяева кафе.