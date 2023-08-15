Кошка принесла в дом ядовитую змею в Тверской области

Кошка поохотилась на змею, и та, к счастью, ее не смогла укусить. Фото: VK/Юлия Никитенко

В Конаково Тверской области кошка притащила «в подарок» своим хозяевам гадюку. Видео игр домашней любимицы с ядовитой змеей поделилась в соцсети хозяйка кошки Юлия Никитенко.

- Наша кошка поймала змею на соседском участке и, схватив ее за голову, перетащила к нам через забор. Гадюка при этом была еще живая. Муж тут же отрубил ей голову, пока она никого не укусила, - рассказала «КП»-Тверь» Юлия. - При этом кошка была запыхавшаяся, то есть было заметно, что она долго охотилась за змеей.

По словам женщины, ее кошка - настоящая охотница по натуре:

- Она крыс ловит, тащит, бывает, и птиц даже, но чтоб змею, гадюку - такое произошло впервые.

Кошка поиграла с обьезглавленной змеей. Фото: VK/Юлия Никитенко

При этом Юлия отметила, что не замечала, чтоб у них там ползало много змей:

- Мы живем на окраине Конаково, лес рядом, но, чтобы там прям ползали гадюки, я не видела.

Да, кошка, к счастью, нисколько не пострадала, с ней все в порядке. Однако встречи с гадюками вообще-то чреваты и для домашних животных.

Ветеринары констатируют: укус гадюки опасен и для кошек, и для собак. Яд змеи вызывает отек, сильную аллергию, при этом, помимо выраженной местной реакции, приводит к нарушению свертываемости крови. А это может быть смертельно для животного. Поэтому в случае, если вашего четвероногого питомца укусила гадюка, немедленно везите животное к ветеринару, не дожидаясь, пока появятся симптомы отравления ядом.