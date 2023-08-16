Stand Up в Твери: кто здесь шутки шутит

Шутить со сцены в Твери непросто. Фото: Любовь Абракадаброва

В Твери есть стендап клуб? А где он? — это первое, что спрашивали у меня в ноябре 2019-го, когда я хвасталась своим первым стендапом. Хотя, честно говоря, тот монолог, что я презентовала на сцене, стендапом трудно назвать. Да и в целом это был жутко стрессовый опыт, но не совсем провал. Кажется, да чего там, шутки шутить, не мешки ворочать!

Но когда выходишь на сцену, то лучше бы мешки ворочала, чем такое. Страшно, стыдно, неуютно. Стендап - это про моральную обнаженку. Когда рассказываешь о себе постыдное, смешное, дурацкое. Выворачиваешь душу, делишься страхами и комплексами. Смех зрителей — вот знак того, что ты не один.

Но бывает так, что ты один. И хочется себя разорвать, смять, выкинуть. Самое тяжелое раз за разом переступать это состояние одиночества и ненужности. Что меня мотивирует? Ничего! Я в любой момент могу бросить. Да я и бросала тысячу раз, как Марк Твен бросал курить. Кстати, Марк Твен считается первым стендап-комиком. Ещё в 1866 году они выступал со сцены с комедийными монологами “от себя”.

Вернемся к "Тверскому Stand Up клубу" или как он называется среди своих — ТСК. Его нет. В смысле, что постоянного помещения у них нет, есть сообщество людей, которые занимаются комедией, съели вместе пуд соли, соды... Выступают они в барах, кальянных, и прочих местах, куда позовут. В зрители они ждут всех, а вот в коллектив принимают очень неохотно. Сейчас состав ТСК насчитывает порядка 10 комиков.

А ещё тверское стендап-движение делится на периоды: до 2021 года и после. До 2021 года существовал только один клуб по интересам - ТСК. Параллельно локально вспыхивали молодежные стендап-проекты, типа "Такая комедия", но они быстро закрывались из-за недостатка поддержки и отсутствия мотивации. В январе 2021 резиденты ТСК с нуля, на один раз сделали мероприятие "Открытый Stand Up микрофон". Записаться мог любой желающий. Нереализованных комиков оказалось очень много, зрителей еще больше — это подтолкнуло ребят продолжать делать такие мероприятия, из которых выросло отдельное стендап-движение "Тверской открытый микрофон Stand Up". Свои сокращают его название до "ОМ". Сюда берут всех. В общей сложности сейчас в команде 45 постоянно выступающих и их число растет.

Кто же эти люди, что шутят с тверской сцены? Зачем они это делают?

Тимур Меликов:

«Мне 35 лет, живу самой обычной жизнью. Закончил институт, работаю. Занимаюсь в зале для тела и стендапом для души. В будущем, когда вырасту, вижу себя накаченным популярным комиком, которого узнают хотя бы на мероприятиях тверского стендап-клуба. Разумеется, я богат, у меня будет большой дом, большая машина, жена-модель и отличная фантазия. Стендап выбрал потому, что этот жанр мне ближе всего, так сказать, лежит душа. Можно со сцены рассказать о том, что волнует именно меня. Выступаю уже около 9 лет в общей сложности, мне все нравится.

Нравится быть на сцене, внимание, смех и аплодисменты зрителей, разумеется «лайки». На вопрос: «зачем мне это нужно», отвечу так: это помогает мне проще относится к жизни, смотреть на мир шире, веселее. Новые друзья, знакомства, общение.

Если честно, особых перспектив я не вижу, стендап не является смыслом моей жизни, просто ее часть. Но пока так, пусть так и остается. Я не жалею ни капли о том, что пришел в стендап, что потратил кучу времени, сил. Результат этого стоит, я стал более коммуникабельным, уверенным, прокачал чувство юмора. В общем, спасибо, что послушали, у меня все. И помните, вы отличная публика».

Александр Мигаль:

«Я пришел в стендап в 2019, мне был 31 год и сразу понял "Вот! Это мое!". Настолько понял, что хотелось продолжать без привязки к деньгам, целям. Ни на что не надеялся, не рассчитывал, просто начал. Нравился сам процесс. Но в итоге получается сейчас я полностью изменил свою жизнь, ушел из банковской сферы, стал тренером и обучаю людей публичным выступлениям. Учу применять все эти "фишечки" на практике. Не все у меня в работе про юмор, есть и серьезные профессиональные приемы, но это все же ближе к стендапу, в отличие от того, чем я занимался раньше.

Конечно, сам я бы хотел стать не просто комиком, а тем комиком, который может зарабатывать себе на жизнь. Я про такой заработок, который позволит полностью обеспечивать семью и не думать ни о чем. Но это пока мечта.

Что еще привлекательно в стендапе: не надо искать команду, не надо ничего для этого делать; ни готовиться как-то особенно, ни репетировать. Вот ты написал шутки, пришел в бар и рассказал. Расстояние до зрителя минимально. Никакого пафоса, масимально все просто, душевно. Ты ни от кого не зависишь, тебя никто не редактирует. А мотивирует реакция зрителей, обратная связь, атмосфера».

Александр Мигаль. Фото: Любовь Абракадаброва

Эдуард Фарманов:

«На данный момент я студент ТГТУ. Параллельно с учебой являюсь главой студобъединения "Юмор", а еще совсем недавно начал работать по специальности и там нет ничего смешного (но это не точно).

Про свое будущее пока ничего не могу сказать. Возможно, стану хорошим специалистом в сфере строительства, а возможно стану востребованным комиком.... А может, еще кем-то. Моя мечта - это писать околоинтеллектуальный юмор и совмещать его с эмоциями, которые я переживаю в быту.

Я занимаюсь не только стендапом, а вообще комедией в целом (скетчи, юмористические постановки, сценарии). Комедия меня привлекает, так как через шутку можно показать почти любую эмоцию.

На данный момент у меня нет мотивации. У меня нет мотивации, но есть дисциплина. Я знаю, что если мне нужно написать монолог — значит никакого отдыха, пишем.

Для своего развития я потратил более трех лет, но оно того стоило. Про деньги меня не спрашивайте, если есть кайф, то почему бы и нет. Все эти вложения только сейчас начали окупаться, но даже если бы и не стали - это не повод жалеть потраченное время и деньги.

Стендап дал мне комьюнити комиков. Позволил покатался по разным городам и побороть некоторые страхи».

Гегам Тонян:

«Я занимаюсь много чем, на протяжении двух лет я поработал много где: и грузчиком, и на стройке, и разнорабочим. Сейчас подрабатываю логистом и в свободное время работаю в такси. В будущем вижу себя ведущим мероприятий разного вида, и, конечно, хочу связать свое будущее с юмором. Моя мечта проста: хочу заниматься своим любимым делом и получать от него денежный доход. Меня мотивирует много чего, в основном это реакция зрителей, нет ничего лучше, чем получать искренние эмоции стоя на сцене и рассказывая свой монолог.

Всегда есть риск выступить неудачно, но такие неудачи меня мотивируют работать над собой.

В свое развитие я не вложил ни копейки, но если говорить о силах и времени, то — да. Надо много времени и сил потратить на подготовку к сцене, и только сам комик знает, каких переживаний и нервов стоит одно его хорошее выступление. Я не жалею о вложенном, а наоборот думаю всегда, что я недостаточно тружусь и трачу сил, и эти мысли мне помогают работать над собой больше, писать новые шутки».

Гегам Тонян. Фото: Любовь Абракадаброва

Дарья Полякова:

«Я работаю в сфере маркетинга. Горю своим делом. Рада, что выбрала работу по душе. Помогаю людям в продвижении их бизнеса.

Стендап – это про жизнь. Самые тяжёлые жизненные ситуации гораздо легче переживать именно с юмором. Даже самую чернуху. Для меня это и хобби, и терапия, и крутое комьюнити. Там особая атмосфера. Смешить людей сложно, кстати. Сам по себе разговорный жанр и публичные выступления прокачивают тебя, дают какой-то внутренний рост. Ну, и когда зал смеётся – это заряжает.

Я пока новичок в стендапе, выступаю полгода. Изначально прошла курсы по юмору, чтобы разобраться в основах и получить наставления от опытных комиков. Меня там круто мотивировали, так что я начала выступать примерно зная, что меня ждет. А бывало абсолютно по-разному: то смех после каждой шутки, то полнейшая тишина в зале.

Силы и время точно окупаются, если ты кайфуешь от процесса. Именно от выступлений. Писать хорошие шутки – это труд. Периодически вообще не идет. Тут процессом особенно не понаслаждаешься. Лично мне стендап дает особенные эмоции, мне нравится, как я себя в нем ощущаю. Так что стендап – это по-любви».