На карьерах в Твери занимались эко-фитнесом и спасали природу

Вот такой эко-фитнес на фестивале был. Фото: Любовь Абракадаброва

Я не гонюсь за Гретой Тунберг, но базовое экологическое сознание, какие-то простые вещи типа: не мусорить в лесу или закрывать капающий кран — это любой человек знает... Мои дети ещё садовские, но уже хочется, чтобы они не вели себя, как дикари. А для этого их маме нужно быть в плане защиты экологии на высоте. И вот, я недавно узнала, что у нас существует "Экопортал Тверской области".

Это некоммерческая организация, объединяющая всех неравнодушных к экологии людей. 12 августа они сделали на карьерах в Константиновке, что под Тверью, первый экологический фестиваль "Чистый берег". Я поехала туда на разведку, познакомиться и приобщиться. Ожидалось "ну такое"...своими же силами. Но когда сознательные активные тверичане собираются в одном месте, то сил у них о-го-го сколько!

Первой, на кого я наткнулась с вопросом: "Что здесь происходит?", была организатор "Чистого берега" Анна Анфалова, она ответила, что в рамках фестиваля проводится уборка территории, потом мусор рассортируют и поставят памятные таблички, напоминающие отдыхающим о чистоте.

Ещё они сделали лекторий, эко-маркет, продумали чем занять детей и концертную программу. Я подумала, что Анна с ума сошла. Ну кто будет собирать мусор, когда вокруг столько развлечений. По факту всё началось с эко-фитнеса, а потом большая масса людей (кажется, почти все зрители) взяли перчатки, мешки и пошли под музыку наводить порядок. Могу предположить, что дело было ещё и в погоде, моросил лёгкий дождик. Погода повлияла на то, что на фестиваль приехали те, кто действительно проникся идеями защиты экологии. Случайно заблудших нетрезвых отдыхающих там не было.

Я пошла изучать территорию и активности. На лектории узнала, что ватные палочки не нужны, а трубочки для коктейлей уже давно везде используют металлические и многоразовые. В палатку тверского мусороперерабатывающего завода можно было сдать крышечку и получить в подарок брелок из переработанной крышечки. Там стоял агрегат, похожий на велосипед (велошредер). Садишься на этот велосипед, крутишь педали и внутри него крышечку перемалывает на части. А потом эти части, собственно, и переплавляются во что пожелаешь.

Брелок-то хочется, а крышечку ещё найти нужно, а что зря ходить, так ещё чего-нибудь пособирать. В общем, так и меня немного в общее дело втянуло. В палатке благотворительного макулатурного проекта "Бумка" весело рассказывали про медвежонка-талисмана, сшитого из старой одежды.

На фестивале было, где приложить свои умения. Фото: Любовь Абракадаброва

А ещё они предлагали всем желающим порисовать. На эко-маркете продавался вкусный мёд, красивые украшения и значки из вторсырья. Вы знали что в Твери есть "Цветочный клуб"? Вот, знайте! Это такой клуб, в котором можно посоветоваться о домашних растениях, обменяться цветами и семенами. Я - как любитель цветов - была просто счастлива познакомиться с единомышленниками. А на сцене! Что творилось на сцене! Там и какую-то ирландскую музыку играли, да так, что меня стихийно вовлекло в придумывание тверского ирландского танца. И средневековые композиции. Конечно же были и исполнители рока, в Твери без рока никуда. Но особенно моё сердечко затрепетало на модном показе. Платья сотворили из предметов "Сортировочной" - это такой проект по сортировке мусора.

Девушки сделали платье из музыкальных дисков. Но валяться и ждать своего праздника оно не осталось, потому что после того, как с ним нагулялись и нафотографировались — его рассортировали по боксам и увезли на утилизацию. Вернули, так сказать, мусор на место, чтобы в итоге сделать из него что-то не для смеха и развлечения, а для настоящей пользы.

Кстати, с главной сцены не только развлекали, там ещё правила уборки рассказывали и была интеллектуальная викторина между номерами, слушая которую можно было обогатиться знаниями. Я запомнила, что группа экологов, изучавшая в течении месяца Антарктиду, выяснила, что второе место среди источников загрязнения Антарктиды занимают морские течения. И что в шведском городе Хельсинборг 10% всей электроэнергии поступает из крематория.

Эх, жалко с собой детей не взяла. Там были всякие познавательные игры, квесты... Фестиваль явно удался. Организаторы говорят, событие станет ежегодным. Если так, то жду вас в следующем году. Сделаем природе приятно и получим удовольствие вместе.