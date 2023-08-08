Откуда в Тверской области столько грибов и как их правильно собирать

А ну, полезай в кузов! Фото: Евгения ГУСЕВА

Грибов нынче завались! Даже на известной интернет-площадке частных объявлений ими торгуют вовсю. Трёхлитровую банку свежевысушенных белых, например, отдают за 2-2,5 тысячи. Купить грибов на сковородочку можно и на маленьких городских развальчиках. Есть крепыши-белые, нарядные лисички, подосиновички тоже имеются. М-м-м… с картошечкой бы!

ОТКУДА ГРИБОЧКИ

Откуда в этом году столько грибов, рассказали в Центрально-Лесном заповеднике - месте, где хранится первозданная природа и грибов да ягод видимо-невидимо.

«Засушливые май и июнь не обещали урожая грибов. К тому же эти представители природы очень непредсказуемы в своём появлении. Но несколько июльских ливневых дождей в содружестве с холодными ночами и туманами способствовали бурному появлению грибов, - объясняет заместитель директора заповедника по научной работе кандидат биологических наук Елена Шуйская. - К тому же предыдущие годы грибница отдыхала. Июль был очень мокрый. Сумма осадков составила 137 мм при многолетней норме 97 мм, поэтому все условия были благоприятными для роста грибов».

КУПИТЬ ИЛИ САМОМУ СОБРАТЬ?

Если грибы покупать, то лучше выращенные промышленным способом, вешенки и шампиньоны, считает Елена Шуйская. А вот собранные кем-то дикорастущие симпатичные грибочки могут быть небезопасны. Ведь где их собрали, проверить вы не сможете.

А любители тихой охоты могут ликовать: грибной сезон у нас в разгаре и будет длиться до заморозков. Но грибы нужно собирать правильно.

Красив, да ядовит. Такой грибочек не бери! Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ

Вот какие советы дает Елена Шуйская.

Гриб лучше не отрезать ножом, а выворачивать. Иногда именно по ножке можно распознать ядовитый гриб. А ещё при отрезании гриба образуется участок повреждённой ткани, через который могут легко попасть патогенные микроорганизмы, способные повредить грибницу.

Собирать грибы надо в корзинки, а не в целлофановые пакеты, в которых грибы быстро задыхаются и поражаются токсичными анаэробными бактериями. Также через щели в корзине высыпаются споры собранных грибов, и таким образом грибник может вернуть лесу часть его даров.

Лучше собирать грибы, растущие на пнях и мёртвых деревьях (летний, осенний и зимний опёнки), чем растущие на почве.

Ни в коем случае не берите грибы в городах, вдоль оживлённых автодорог, около сельскохозяйственных полей, вблизи заводов и свалок. Ведь вредные вещества, попадающие из этих мест в воду, почву и воздух, в конечном итоге окажутся в плодовом теле гриба. В Твери, кстати, в этом году полно шампиньонов, но трогать их не моги!

Вот удача, так удача. Фото: Павел КЛОКОВ

Ну и классика жанра (повторить лишним не будет): никогда не собирайте незнакомые грибы, а также старые, червивые или заплесневевшие. Это опасно!

От себя грибникам напомним: отправляясь в лес, всегда берите с собой телефон с полностью заряженным аккумулятором, воду и немного еды. Сообщайте близким, в каком направлении вы пойдёте. Одевайтесь ярко, чтобы вас было заметно издалека. И никогда чрезмерно не увлекайтесь тихой охотой, берегите себя. Вкусных вам грибов!