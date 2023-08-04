Планы благоустройства Твери стали чуть более пессимистичными

В 2024 году доля площади благоустроенных по муниципальной программе общественных территорий должна составить чуть более трети от всего их количества.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Администрация Твери внесла очередные изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Деньги по ней выделяются на благоустройство общественных территорий и дворов, программу ППМИ, ремонт детских площадок, содержание кладбищ и воинских захоронений, обслуживание фонтанов, покос травы, вывоз мусора и некоторые другие цели.
На то, чтобы сделать нашу городскую среду современной, всего за годы реализации программы планируется потратить 3 млрд 409 млн 50 тыс. 100 рублей.
Планы городского благоустройства стали чуть более пессимистичными. В 2024 году в Твери доля площади благоустроенных общественных территорий должна составить 34,8%. В прежней версии программы (от 4 мая 2023 года) этот показатель составлял 37,9%.
Любопытно, что по сравнению с изначальным вариантом программы «Формирование современной городской среды», утверждённом в 2017 году, норматив благоустройства снизился более чем в два раза. Первоначальный документ предполагал, что уже к 2023 году доля благоустроенных общественных зон должна достичь 80,3%.
Интересный показатель: 0,84 кв. м - именно такой в 2024 году должна стать доля благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Твери.
Вот ещё несколько интересных целей программы.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 36,3%. Всего запланировано привести в порядок 167 дворов (13 из них в этом году и ещё 16 - в 2024-м).
367 незаконных нестационарных объектов (ларьков, гаражей, заборов) снесут.
769 платных парковочных мест организуют (показатель достигнут).
1 площадку для выгула собак обустроят. Точнее, уже обустроили: в Заволжском районе, на Соминке, за 374 тысячи рублей.
Часть бюджета муниципальной программы также ежегодно расходуется на содержание двадцати воинских захоронений, десяти фонтанов, украшение города к Новому году. Кстати, в этом году, как и в следующем, в городе планируют установить 19 новогодних ёлочек. При этом целевой показатель программы - 17 ёлок на город. Надеемся, меньше их не станет.
А вот по площади городских цветников, которые должен обихаживать город, мы, напротив, отстаём. Сегодня она равна 3,7 тысячи кв. м, в то время как целевой показатель - 3,9 тысячи кв. м.
Указанная выше программа будет реализована в 2024-м, но со следующего года стартует новая аналогичная программа с годами реализации 2025-2030.