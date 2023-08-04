Планы благоустройства Твери стали чуть более пессимистичными

В 2024 году доля площади благоустроенных по муниципальной программе общественных территорий должна составить чуть более трети от всего их количества. Фото: Виктория ТУШКОВА

Администрация Твери внесла очередные изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. Деньги по ней выделяются на благоустройство общественных территорий и дворов, программу ППМИ, ремонт детских площадок, содержание кладбищ и воинских захоронений, обслуживание фонтанов, покос травы, вывоз мусора и некоторые другие цели.

На то, чтобы сделать нашу городскую среду современной, всего за годы реализации программы планируется потратить 3 млрд 409 млн 50 тыс. 100 рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Планы городского благоустройства стали чуть более пессимистичными. В 2024 году в Твери доля площади благоустроенных общественных территорий должна составить 34,8%. В прежней версии программы (от 4 мая 2023 года) этот показатель составлял 37,9%.

Любопытно, что по сравнению с изначальным вариантом программы «Формирование современной городской среды», утверждённом в 2017 году, норматив благоустройства снизился более чем в два раза. Первоначальный документ предполагал, что уже к 2023 году доля благоустроенных общественных зон должна достичь 80,3%.

МЕНЬШЕ МЕТРА В ОДНИ РУКИ

Интересный показатель: 0,84 кв. м - именно такой в 2024 году должна стать доля благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Твери.

КАКОЙ БУДЕТ СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА

Вот ещё несколько интересных целей программы.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 36,3%. Всего запланировано привести в порядок 167 дворов (13 из них в этом году и ещё 16 - в 2024-м).

367 незаконных нестационарных объектов (ларьков, гаражей, заборов) снесут.

769 платных парковочных мест организуют (показатель достигнут).

1 площадку для выгула собак обустроят. Точнее, уже обустроили: в Заволжском районе, на Соминке, за 374 тысячи рублей.

Часть бюджета муниципальной программы также ежегодно расходуется на содержание двадцати воинских захоронений, десяти фонтанов, украшение города к Новому году. Кстати, в этом году, как и в следующем, в городе планируют установить 19 новогодних ёлочек. При этом целевой показатель программы - 17 ёлок на город. Надеемся, меньше их не станет.

А вот по площади городских цветников, которые должен обихаживать город, мы, напротив, отстаём. Сегодня она равна 3,7 тысячи кв. м, в то время как целевой показатель - 3,9 тысячи кв. м.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ ПРОДОЛЖАТ

Указанная выше программа будет реализована в 2024-м, но со следующего года стартует новая аналогичная программа с годами реализации 2025-2030.