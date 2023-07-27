При поддержке атомщиков в 2024 году в городе-спутнике Калининской АЭС завершится масштабное благоустройство парковой зоны

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Реализация проекта третьей очереди парка имени А.Г. Венецианова стала возможной благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России в категории малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек.

Благоустройство будет выполнено на территории площадью 2,21 гектара. Для этого из средств федерального бюджета выделен грант в размере 92,1 млн руб. Со стороны Концерна «Росэнергоатом» выделено финансирование в размере 18,5 млн руб., которое направлено на разработку концепции благоустройства и проектно-сметной документации.

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Конкурс Минстроя России является одним из эффективных механизмов привлечения дополнительных средств для инфраструктурного развития территории и благоустройства общественных пространств. Это уже третья победа Удомли в конкурсе Минстроя России. Каждый раз при подготовке заявок и реализации проектов Концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС оказывали муниципалитету не только финансовую, но и методическую помощь, направленную на выполнение таких важных этапов работы, как разработка концепции и проектно-сметной документации. Именно благодаря совместной работе город смог получить конкурентные преимущества и победить в конкурсах», - сказал заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.

Напомним, что первые шаги по благоустройству парка имени А.Г. Венецианова были сделаны в 2018 году. Тогда при поддержке Калининской АЭС и Концерна «Росэнергоатом» были произведены работы по отсыпке и очистке территории от сухостоя, поверхностному водоотведению. А победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России в 2019 и 2021 годах дали возможность реализовать остальные этапы такого масштабного проекта.

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Как отмечают разработчики, третий этап благоустройства станет логичным продолжением первых двух очередей парка и будет выполнен в той же концепции. Проект предполагает оформление входной группы парка, включающей в себя площадь, автомобильную и велопарковки, пункт проката самокатов, фотозоны. Центр площади украсит пышная ель, которая в зимние праздники станет главным новогодним украшением парка.

Основные функциональные зоны будут расположены вдоль пешеходной аллеи. Предусмотрено создание событийной площади, функционал которой будет зависеть от времени года. Так, летом там смогут проходить общественные мероприятия, а зимой будет заливаться каток. В выходные и праздничные дни на площади будут проводиться ярмарки. Территория дополнится зоной для тихого отдыха и зоной с прогулочными дорожками и скамейками. Также появится всесезонное кафе с летней террасой.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России ежегодно с 2018 года по поручению Президента РФ. Конкурс входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в числе победителей - все 11 городов-спутников атомных станций.

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом, в том числе и Калининская АЭС, принимают активное участие в этой работе.

Графика: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС