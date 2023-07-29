«Самое главное в Твери - родители»: Звезда лыжных гонок Наталья Непряева приехала в родной город вместе с женихом призёром Олимпийских Игр Александром Терентьевым

Непряева и Терентьев - молоды, талантливы и счастливы. Фото: Tverisport.ru

28 июля в Тверь приехала звёздная пара российских спортсменов Наталья Непряева и Александр Терентьев. Оба титулованные спортсмены, Непряева - олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Терентьев - бронзовый призёр Олимпийских Игр. У обоих ещё множество других престижных спортивных наград. Оба молоды, влюблены и счастливы - фото с помолвочым кольцом Наталья опубликовала в своих соцсетях ещё пару месяцев назад.

Пара приехала в родной город Натальи, чтобы пообщаться с юными спортсменами-лыжниками. Около 150 воспитанников отделений лыжных гонок спортивных школ региона ждали встречи со звёздами спорта. Общение прошло прекрасно. Наталья Непряева была в отличном настроении, много шутила, например, сказала, что совсем не умеет играть в волейбол.

- Если вы увидите, что я играю в волейбол, то и не подумаете, что я спортсменка, - искренне призналась она.

После общения все желающие юные лыжники смогли сфотографироваться со своими кумирами и получить автограф.

На вопрос журналистов: «Что самое главное в Твери?» Наталья Непряева искренне ответила:

- Родители.

- Люди, - подсказал ей жених.

- Конечно, но сначала - родители, - улыбнулась олимпийская чемпионка.

Помолвочное кольцо на руке Натальи Непряевой. Фото: ПТО/Леонид СМИРНОВ