Почем черника и грибы на рынках Твери

Красота да и только, неправда ли? Фото: Александр ЖМУЛИН

Грибов в лесах под Тверью в этом году, судя по всему, навалом. Да и ягод хватает. В соцсетях у граждан фотографиями с грибной охоты - залюбуешься! Белые ведрами гребут. Собирают, само собой, не только для себя, но и на продажу. Мы прошлись по тверским стихийным (и одному официальному) рынкам и узнали, почем там грибы и ягоды лесные продают.

ПЯТЬ БЕЛЫХ ПО ЦЕНЕ ЛИТРА ЧЕРНИКИ

Цены в городе примерно везде одинаковые. Так, к примеру, на площади Терешковой две женщины продавали чернику по 1200 рублей за три литра (то есть литр - 400 рублей), а вот «культурную», то есть дачную, красную смородину - по 500 рублей за три литра.

Стихийная торговля, в том числе грибами и ягодами, на площади Терешкова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Одна женщина уже успела распродать грибы - собранные недалеко от Твери в лесу лисички. Полтора литра за 350 рублей.

В микрорайоне «Южный», у рынка на улице Можайского, литр черники у торговок стоит 350 рублей. Расположившийся рядом мужчина с грибами ответил, что кучку подосиновиков (5-6 грибов) продает за 200 рублей, белых (тоже примерно 5-6 средних и небольших) - за 400 рублей.

Стихийная торговая точка на пути к рынку в на улице Можайского. Фото: Александр ЖМУЛИН

Смутило то, что сидят и торгуют они непосредственно возле дороги с довольно большим трафиком. А это значит, что выхлопных газов тут достаточно, что вряд ли хорошо отражается на выставленных грибах и ягодах. Что сказать, ну совсем не экологичное место для торговли.

Женщина немало черники набрала на продажу. Фото: Александр ЖМУЛИН

На самом рынке я обнаружил только одного продавца ягод и грибов. Седовласый мужчина рассказал, что штук пять белых (средние и крупные) у него стоят 350 рублей, такая же кучка подосиновиков - 250 рублей.

При этом он разрезал один белый гриб:

- Посмотрите, какой белый, чистый внутри.

- Действительно, очень белый.

Сказал, что собирал в лесной чаще под Тверью далеко от дороги.

На рынке в микрорайоне Южный обнаружился прилавок с грибочками и ягодами. Фото: Александр ЖМУЛИН

За литр черной смородины со своего огорода мужчина берет 350 рублей, за литр черники из леса - уже 400.

ВЫБИРАЙ КРАСИВУЮ ЯГОДУ!

Тверской Роспотребнадзор на днях выпустил традиционную для этого времени года памятку, в которой рекомендует, чем руководствоваться при выборе ягод.

Итак:

- Ягоды должны быть без повреждений, помятость может быть признаком долгого хранения и указывать на то, что товар не слишком свежий.

- Ягоды должны иметь однородную окраску, равномерно яркую, без повреждений. Обязательно попробуйте ягоды на ощупь - мякоть должна быть упругой.

- Если ягоды предусматривают плодоножки (например, клубника), они должны быть эластичными, отделяться с усилием.

- Для каждого вида ягод - свои оптимальные условия хранения. Например, смородина обязательно должна быть сухой, а клюква может быть чуть влажной.

- Руководствоваться принципом «чем больше, тем слаще и сочней» при выборе ягод не стоит. Напротив, часто действует обратное правило: чем меньше, тем слаще.

- При выборе ягод обращайте внимание на то, в каких условиях их продают. Покупайте ягоды в санкционированных местах торговли.

- Храните ягоды в холодильнике, предварительно не мойте. Если вы видите, что появились следы порчи, не стоит употреблять такие ягоды.

- Непосредственно перед употреблением тщательно промойте ягоды проточной водой.

НЕ ЗНАЕШЬ ГРИБ - НЕ БЕРИ!

Тверские санитарные врачи из Управления Роспотребнадзора дают рекомендации и по сбору грибов. Здесь красной нитью проходит: с ними нужно быть предельно осторожным.

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ...

- Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

- Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.

- Собирайте грибы в плетеные корзины - так они дольше будут свежими.

- Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

- Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

- Не забывайте о том, что грибы - это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам, если не готовите грибное ассорти или грибную икру.

... И ПОКУПАТЕЛЯМ

- Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

- Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

- На рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза определяет качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдается разрешение на реализацию продукции.

- Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами: они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.