В Тверской области вводится новая программа по господдержке опытно-конструкторских разработок для промышленности

В областном правительстве обсудили развитие промышленности. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

18 июля на заседании регионального правительства рассмотрен ход реализации госпрограммы «Развитие промышленного производства и торговли» в регионе. Главные выводы: в отрасли сохранена стабильность. Среди нововведений - запуск новой программы «Финансирование опытно-конструкторских разработок» в интересах промышленности.

- В прошедшем году нам удалось максимально сохранить объемы промышленного производства, - отметил, открывая заседание, губернатор Игорь Руденя. - В текущем году наши предприятия демонстрируют рост. У нас развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления. Многие предприятия в ситуации санкционного давления смогли открыть дополнительные производственные линии, укрепили свои позиции на внутреннем рынке.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

На заседании объявлено, что в регионе по итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 96,8%, в обрабатывающей промышленности - 97,3%. За пять месяцев 2023-го показатель составил 115,5 % и 123,8 % соответственно. Сейчас регион - в лидерах в ЦФО по индексу производства на обрабатывающих предприятиях.

Выросли объемы отгруженных товаров собственного производства. В 2022 году предприятия Верхневолжья отгрузили продукции на 412,6 млрд рублей - это почти на 21 млрд рублей больше, чем в 2021-м. С начала 2023 года отгружено товаров на 174,8 млрд рублей.

Промышленным предприятиям региона оказывается господдержка. В 2022 году по линии федерального и регионального фондов развития промышленности и от Минпромторга России на это направлено 5,3 млрд рублей. В 2023-м совокупный объем поддержки составил уже порядка 3 млрд рублей.

Через региональный Фонд развития промышленности продолжено предоставление льготных займов по программам «Импортозамещение» и «Оборотный капитал».

В регионе вводится новая программа - «Финансирование опытно-конструкторских разработок». Под 1% годовых компании смогут получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Регион также участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», по которому ведется оснащение профмастерских в промышленных колледжах. В этом году поддержка предусмотрена Тверскому промышленно-экономическому колледжу и колледжу им. Коняева.

Игорь Руденя поручил расширить участие в проекте колледжей региона.

На заседании в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

На заседании губернатору доложено, что развивается внутрирегиональная кооперация. Она в первую очередь направлена на обеспечение внутренних потребностей: производство школьной формы, мебели, окон, игровых уличных комплексов, конструкций для ФАПов и т.д. Обеспечен выпуск товаров для военнослужащих - участников СВО.

Среди поставленных задач губернатором Игорем Руденей - обеспечение системной господдержки для обновления основных фондов предприятий, расширение применения продукции заводов региона на местном уровне. Еще одно важное направление - подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 75 тысяч человек сейчас занято в промышленной отрасли региона.

Свыше 14 тысяч студентов в 21 колледже области получают профессии промышленного сектора.