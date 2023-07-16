На День города в Твери сварили чашку кофе на 1435 литров

В Твери сварили самую большую в России чашку кофе
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
16 июля Тверь отмечает 888-летие. На празднике представители местного кофейного завода решили удивить жителей и сварили самую большую чашку кофе в России объемом 1435 литров. Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России».
Для приготовления потребовалось около 100 килограммов арабики. Двухметровую белоснежную чашку установили на площадке у фонтана на набережной Афанасия Никитина. Бесплатным кофе угощали всех желающих.
- Вкусный кофе, ароматный, - оценили горожане.
Кофе угощали всех желающих
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Организовал мероприятие бренд Poetti компании «Милфудс».
- Нам приятно было совместить рекорд и праздник для горожан. Для приготовления выбрали 100% арабику средней обжарки. Это уникальный кофе премиум качества. Тверь теперь по праву может считаться кофейной столицей, - отметил директор цепочки поставок компании «Милфудс», управляющий брендом Poetti Сергей Юшин.
На площадке для гостей была организована дегустация кофе, викторина с розыгрышем эксклюзивных подарков, музыкальная дискотека.
Варили кофе несколько часов, но результат превзошел ожидания. Вместо заявленных 1300 литров сварили 1435.
Рекорд удался. Чашка кофе из Твери - первая в России.
Рекорд зафиксирован представителями "Книги рекордов России" Фото: пресс-служба Poetti