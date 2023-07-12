Жители Тверской области должны банкам больше половины своей годовой зарплаты

Брать хорошо, отдавать худо... Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверская область не вошла в топ-35 регионов с кредитоспособным населением. Самые кредитоспособные граждане, чья зарплата по большей части успевает дойти до кошелька, живут в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотке. В рейтинг также вошло большинство регионов Дальневосточного федерального округа, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь и два наших ближайших соседа - Новгородская область и Подмосковье.

Топ-35 регионов с кредитоспособным населением составили специалисты Фонда развития гражданского общества (это некоммерческая организация, занимающаяся исследованием региональной политики и развития). Как справедливо отметили аналитики, чем выше кредитная нагрузка, тем труднее жителям финансировать свои повседневные потребности.

Поскольку данных о нашем регионе в исследовании нет, «КП»-Тверь» решила изучить, как же с кредитами дела обстоят в родном крае. Опираться будем на данные Росстата и Центробанка.

СКОЛЬКО МЫ ДОЛЖНЫ БАНКАМ

По данным ЦБ РФ, задолженность жителей Тверской области по кредитам на 1 мая 2023 года - 209 млрд 600 млн рублей.

Численность экономически активного населения (рабочей силы), то есть тех, кто может зарабатывать и брать кредиты, - 635,3 тыс. человек.

Значит, средний долг по кредиту в Тверской области составляет 329 922,87 руб.

НАГРУЗКА ВЫСОКА

Средняя зарплата в Тверской области в апреле 2023 года - 50 553,8 руб. Если взять её для расчётов среднегодовой зарплаты (это будут оптимистичные расчёты, так как апрельская средняя зарплата оказалась выше, чем зарплаты с января по март), то получится, что в год средний житель Тверской области заработает 606 645,6 рубля.

И даже в этом случае выходит, что банкам среднестатистический житель трудоспособного возраста должен больше половины своей годовой зарплаты… Отношение среднего долга банкам к предполагаемому среднему размеру годовой зарплаты составляет 54%.

ПРОСРОЧКИ

8 млрд 788 млн рублей из всей нашей задолженности перед банками составляет просроченная задолженность. То есть доля просрочки 4,2%.

Мы решили сравнить кредитную дисциплину в региональном разрезе. Доля просрочки у тверских заёмщиков оказалась повыше, чем в среднем по РФ. Среднестатистический россиянин просрочил 4% кредитных платежей.

Несмотря на то что по долгам нам платить тяжко, мы их худо-бедно платим. Среди 85 регионов РФ (новые территории в наш рейтинг не вошли) по платёжной дисциплине мы оказались в середнячках - на 41-м месте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объём кредитов, выданных банками жителям Тверской области (данные Центробанка):

в 2019 году - 106 млрд 361 млн руб.

в 2020 году - 115 млрд 778 млн руб.

в 2021 году - 151 млрд 190 млн руб.

в 2022 году - 128 млрд 481 млн руб.