Досуг в Твери с 13 по 19 июля: рисуем котов во дворце и помогаем бездомным животным

Афиши мероприятий и тверской Горсад. Фото: tvermuseum.ru

РАЗДАЧА ПУШИСТИКОВ В ГОРСАДУ

16 июля Тверь отмечает День города. Основным местом отдыха горожан по традиции станет Городской сад. Подробную программу главного городского праздника можно изучить здесь. Помимо развлечений, концертов, фуд-кортов будет здесь и благотворительная акция: выставка-раздача бездомных животных.

Волонтеры Инициативной группы по защите животных привезут на праздник своих хвостатых подопечных. С каждым из них можно познакомиться, пообщаться и при желании после собеседования с куратором взять домой. Не забудьте взять с собой паспорт, переноску или поводок.

Желающие смогут помощь бездомным кошкам и собакам и принести на выставку: корм сухой и влажный для кошек и собак, поводки, ошейники, крупы (гречка, рис, геркулес).

На площадке для детей будут организованы мастер-класс по рисованию котиков акварелью с 13:00 до 14:00; аквагрим для малышей; доска с пожеланиями бездомным животным.

Специальный гость выставки, с которым можно сфотографироваться и потанцевать - плюшевый пес-барбос по имени Лютик.

Начало в 12.00. 0+

ФЕСТИВАЛЬ

15 июля в деревне Князево Тверской области пройдет 36-й музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье», посвященный знаменитому тенору, народному артисту СССР Сергею Лемешеву.

Фестиваль ежегодно проходит в Князево, где располагается мемориальный музей тенора. Зрителей ждут музыкальные, игровые и театрализованные программы, ярмарка под открытым небом, игры и конкурсы для детей. Также будут организованы экскурсии по экспозиции музея.

С 10.00 до 15.00 в музее будут организованы сборные экскурсии по экспозиции. Гости познакомятся с жизнью и творчеством Сергея Лемешева, увидят личные вещи тенора и его близкого окружения.

Вход свободный. 0+

Программа праздника:

С 10.00 все желающие смогут посетить экскурсии в музее Лемешева, а с 11.30 – часовню Смоленской иконы Божией Матери.

С 11.00 будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров», где гости фестиваля могут приобрести различные поделки и сувениры (Тверской областной Дом народного творчества).

Также с 11.00 на фольклорной площадке выступят коллективы из муниципальных образований Тверской области (Тверской областной Дом народного творчества).

В 12.00 у музея С.Я. Лемешева пройдет концерт лауреатов и стипендиатов губернатора Тверской области «Наши звездочки» (Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства, Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского).

В 13.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику С.Я. Лемешева. Также в это время будет работать детская площадка, на которой для самых маленьких гостей пройдут увлекательные мастер-классы (площадка Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»). Мастер-класс по кукловождению.

В 14.00 на главной площадке начнется ключевое событие фестиваля – праздничный концерт. Для гостей выступят Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко) г. Москва и Губернаторский камерный хор «Русский партес» (главный хормейстер – Максим Перадзе).

В 15.45 завершит фестиваль выступление артистов Тверской области.

КОНЦЕРТЫ

Бессмертные и всеми любимые песни Виктора Цоя и группы Кино" в исполнении одной из лучших московских кавер-групп - «ИГРА» можно будет услышать в клубе «Big Ben».

В арсенале более четырех часов игры non-stop легендарных и любимых многими песен Виктора Цоя.

Концерт пройдет 14 июля в 19.13 в стенах клуба на ул. Брагина, 2. Билеты: 800-1500 руб. 16+

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Тверской императорский дворец приглашает ребятишек 6-12 лет на цикл музейно-познавательных занятий «Лето во дворце». 13 июля для маленьких гостей состоится мастер-класс по рисованию «Дворцовые коты». Это возможность познакомиться с одним из сложнейших жанров в живописи — анималистикой, а также нарисовать усатого-полосатого. Рисовать котов будут во дворцовых залах по адресу: ул. Советская, 3. Билеты: 100 руб. 6+

Детский музейно-выставочный центр 16 июля приглашает на мастер-класс по росписи на шелке «Сирень» по мотивам выставки «Атласное чудо с берегов Невы». Вначале гостей ждет экскурсия по персональной выставке Ольги Жоховой, на которой представлены работы, выполненные в технике холодного батика, а также живописные полотна.

Познакомившись с декоративно-прикладным творчеством художника, гости смогут создать и своё произведение по мотивам выставки. Второй частью мероприятия станет мастер-класс по росписи по шелку. Гостям предложат нарисовать сирень, а также расскажут об изображении этого растения в искусстве.

Начало в 14.00. Предварительная запись по телефону: +7(4822) 45-71-76.

Мастер класс пройдет по адресу: ул. Советская, 5. Билеты: 450-550 руб. 6+

РАССКАЗЫ О ПРЯНИКАХ

Пряник – лакомство, знакомое с детства каждому. Тверская губерния когда-то славилась своими оригинальными пряниками, отличными от тульских или вяземских.

16 июля Музей тверского быта приглашает вас послушать увлекательный рассказ о ремесленном пряничном производстве в Твери XIX века. В интерьере старинной пекарни вы узнаете, почему эта выпечка так называется, какие ингредиенты необходимы для ее изготовления и как Отечественная война 1812 года повлияла на пряничный ассортимент. Вы увидите разнообразные резные доски, с помощью которых создавались печатные пряники.

Послушать рассказы можно в музее по адресу: ул. Горького, 19/4. Билеты: 80-250 руб. 6+