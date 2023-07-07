Какой должна быть температура в автобусах Твери и куда жаловаться, если кондиционеры не работают

Классическая картина: кондиционер (тёмный прямоугольник на потолке - это он) не работает, окна и люки открыты... Фото: Виктория ТУШКОВА

Лето, жарко. И если за окном иногда становится прохладнее, в автобусах - пекло. Кондиционеры традиционно отключены. Заявление не голословное, наши читатели не дадут соврать.

При этом 21 июня областной Минтранс сообщил, что в синих автобусах «Транспорта Верхневолжья» усилен контроль температуры. Уточнялось, что с водителями провели дополнительный инструктаж о соблюдении оптимального температурного режима. А специальная комиссия контролирует работу кондиционеров на маршрутах (нам эту комиссию увидеть не довелось, может, кто из читателей встретил?).

Пассажиры восприняли новость скептически. Поэтому «КП»-Тверь» решила задать региональному Министерству транспорта и оператору перевозок - «Транспорту Верхневолжья» - вопросы о температуре в салонах автобусов. А заодно мы поинтересовались и другими темами, которые чаще всего вызывают непонимание и споры.

Какой должна быть температура в автобусах?

Как сообщил нам транспортный оператор, в летний период температура воздуха в салоне автобуса не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +20.

Соблюдается ли этот норматив, можете проверить сами, сев в автобус. Мне 7 июля удалось прокатиться на трёх - и в каждом была жара и духота. Окна открыты, кондиционеры не работают. Конечно, окна открывают сами пассажиры, снимать с себя вины не будем.

Но открытым остаётся вопрос: следят ли за окнами водители, закрывают ли их хотя бы на конечной остановке, включая кондиционер заранее, чтобы салон остудился?

От себя дополним на будущее. Согласно правилам, принятым Министерством транспорта РФ, зимой температура в салоне автобуса не должна опускаться ниже 12 градусов, а летом не подниматься выше 25.

Если в автобусе открыты окна, вправе ли водитель выключить кондиционер?

Прямого ответа на этот вопрос мы не получили. Поэтому просто процитируем ответ: «Чтобы кондиционер в автобусе работал эффективно, должны быть закрыты люки и окна. Если они открыты, то даже по техническим возможностям система кондиционирования не сможет обеспечить температуру по нормативам. Кроме того, открытые люки и окна негативно влияют на систему кондиционирования и могут вывести её из строя. Поэтому мы рекомендуем водителям автобусов обращать внимание пассажиров на необходимость держать люки и окна закрытыми».

Если в салоне жарко или холодно, как оперативно добиться решения вопроса?

Вариант нам дали только один: жаловаться по известному номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Необходимо будет сообщить сотруднику горячей линии номер маршрута, название остановочного пункта, направление движения, дату и время поездки, по возможности государственный номер автобуса.

После этого все данные обещают передать перевозчику «для проверки информации». Что ж, метод оперативным не назвать. Но хорошо, что паспортные данные продиктовать не просят…

Наличие пыли в салоне, а также грязные плафоны, окна и потолки - это нарушение?

Испачкаться в автобусе можно, это не секрет. Но является ли нарушением (за которым последуют санкции) грязь в салоне, чётко нам не разъяснили.

Однако транспортный оператор отметил, что все автобусы проходят ежедневную мойку как снаружи, так и внутри. Но в течение дня, особенно летом, пыль, конечно, проникает в салон через двери, окна и люки. На ежедневной мойке всё это устраняется, заверил нас «Транспорт Верхневолжья».

Можно ли пассажирам перевозить сумки, поставив их на сиденье?

Сколько копий сломано пассажирами вокруг этой темы... Мы решили разрешить эти споры раз и навсегда. И вот какой ответ получили: «Сиденья в салонах автобусов предназначены для пассажиров. Сумку можно положить на колени или поставить на пол, чтобы она не препятствовала перемещению других пассажиров: запрещается размещать ручную кладь или багаж в проходе между сиденьями, а также возле входа или выхода из транспортного средства».

В проходе между сиденьями, у входа и выхода сумки ставить нельзя - это понятно. Насчёт сидений же, как видите, ответа, который можно смело трактовать однозначно, мы не получили. Но есть рекомендация: сесть и поставить сумку на колени.

За какой багаж надо дополнительно платить?

Пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь - не более одного места. При этом длина, ширина и высота этой клади в сумме не должна превышать 120 сантиметров. Исключения следующие: бесплатно можно везти одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску, музыкальный инструмент в футляре или чехле, велосипед.

Во всех остальных случаях, если размер багажа превышает допустимые нормы, он подлежит оплате. Стоимость равна стоимости разовой поездки по установленному тарифу. Если вы платите по безналу (а дважды одной картой заплатить нельзя), то оплатить багаж можно у водителя.

Являются ли багажом животные и нужно ли платить за их перевозку?

Живность можно провозить как ручную кладь, сообщает «Транспорт Верхневолжья». Небольшие животные должны находиться в клетках или переносках с глухим дном. Сумма длины, высоты и ширины переноски, как и багажа, не должна превышать 120 сантиметров.

Если пассажир перевозит, например, собаку крупной породы, то за неё придётся заплатить так же, как и за себя - по разовому тарифу.

При этом, отмечает транспортный оператор, должны соблюдаться условия, которые исключат беспокойство других пассажиров: крупные собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке, постоянно находиться под присмотром хозяина. Владелец животного должен обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм. Наверное, речь о том, чтобы собачка не решила вдруг пометить в автобусе территорию. Кроме того, пассажир обязан предоставить справку о прививках животного от бешенства по требованию водителя или контролёра на маршруте.