В открытом в 2021 году в Твери сквере из-за тяжбы с подрядчиком не работает туалет

Этот сквер был открыт в 2021 году. Фото: Александр ЖМУЛИН

На части пустыря в микрорайоне «Южный» Твери, напротив областного роддома, еще в 2021 году был открыт сквер. Сквером, правда, назвать это со всех сторон огороженное пространство трудно. Там явно не хватает деревьев, да и вообще озеленения… А недавно вроде как начал расти вездесущий борщевик. На эту и другие проблемы территории обратили внимание представители регионального отделения «Народного фронта».

Молодежное крыло «Народного фронта» сняло целый ролик о проблемах в сквере на улице Можайского. Активисты указали и на замеченные ростки борщевика, и на неработающий туалет, и на некие другие изъяны…

Туалет установлен, но не доделан, видимо. Не работает, двери закрыты. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что сквер был обустроен там в рамках программы «Формирование современной городской среды». Причем на его создание были направлены немалые федеральные средства. В целом, согласно данным определения подрядчика в тендере, - свыше 83 млн рублей.

- Мы давно следим за этим сквером, - прокомментировала «КП»-Тверь» руководитель Тверского регионального исполкома «Народного фронта» Карина Горбунова. - Туалет там не работает не потому, что он сломался. Он вообще не был введен в эксплуатацию с самого начала. По нашим сведениям, сейчас идут судебные тяжбы с подрядчиком, который обустраивал сквер. По поводу борщевика: мы увидели в интернете в этом году сообщения, что сквер зарастает борщевиком, и отреагировали. Также на сайте госзакупок мы не нашли контракт на содержание сквера в этом году. В прошлом году он заключался с частной организацией примерно на 1,4 млн рублей. Мы направили запросы в администрации города и Московского района. Ждем ответа.

С деревцами в сквере не очень, некоторые явно чахнут. Фото: Александр ЖМУЛИН

«КП»-Тверь» обратилась в администрацию Твери.

- Работы по уничтожению борщевика на указанной территории в полном объеме проводились 19 июня этого года, в частности были проведены механическое удаление борщевика и обработка территории гербицидами. Содержание сквера находится в ведении муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков». Работы по установке санузла на общественной территории не были осуществлены подрядчиком в полном объеме, не принимались и не оплачивались. В настоящее время продолжается судебное разбирательство с подрядной организацией по этому и ряду других вопросов, - ответили в городской администрации.

Некоторые деревцы, вроде, прижились. Надеюсь, вырастут. Фото: Александр ЖМУЛИН

30 июня я прошелся по скверу на улице Можайского напротив роддома. В глаза бросается, что там необходимо срочно высаживать побольше деревьев. Пока это открытое пространство под солнцем, там нет даже беседок. Деревца, что проросли, выглядят не очень окрепшими. Некоторые явно чахнут. Газон также не впечатляет. Правда, борщевика уже нет.

Некоторые деревцы посадили рядом со скамейками. Возможно, в будущем они будут давать тень. Фото: Александр ЖМУЛИН

Туалет действительно не действует, закрыт. Зато он весь исписан потребными и не очень надписями.

- Я вообще не помню, чтобы он работал, а мы тут часто гуляем, - прокомментировала проходившая мимо мамочка с ребенком.

А вот лавочки (тут есть и стандартные - короткие, и длинные) в хорошем состоянии. Правда, вырваны дощечки в некоторых местах в продолговатых конструкциях для сидения рядом со спортплощадками сквера. Одна дощечка валяется на дорожке.

Пример вандализма в сквере. Надо бы исправить. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сами эти конструкции сделаны ненадёжно: с одной стороны не закрыты дощечками - видны элементы конструкции. Выглядит неопрятно.

Как будто не доделали... И заметьте, железные элементы конструкции уже тронула корозия. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пример вандализма в сквере. Надо бы исправить. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также я заметил один погнутый фонарь, они тут в стиле хай-тек.

Погнутый фонарь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как же "аккуратно" сделано. Фото: Александр ЖМУЛИН

Зато фонтан работает на радость детям. Он вмонтирован в дорожку, можно бегать прямо по нему… И, как положено, есть таблички с предупреждением, что в фонтане нельзя купаться: вода обрабатывается химическими средствами.

Фонтан работает. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Вам нравится сквер? - спросил я еще одну гулявшую там женщину с ребенком.

- В целом да. Деревьев бы сюда да чтоб поменьше ломали тут разные хулиганы и чтобы следили за парком лучше, - ответила она.

А у меня остался еще один вопрос: зачем же его все-таки огородили со всех сторон?