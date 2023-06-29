Первые дни июля порадуют Тверь комфортным теплом и солнцем

Выходные нас ждут вполне ничего! Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь немного освежили дожди, пожарная опасность снизилась. Но лишь на время - затяжных ливней, которыми пугали прогнозы, не случится.

- В субботу вероятность дождей уже небольшая, могут побрызгать местами, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Хотя циклон над нами ещё кружит, давление низкое: 736 мм рт. ст. Но скоро оно потихоньку пойдёт в рост, к среде достигнет нормы.

Так что выходные нас ждут вполне ничего. Это будут первые дни июля, самого знойного летнего месяца. Но за окном пока не жарко - комфортно.

В субботу +23, на солнышке теплее. Утро воскресенья озарит яркое солнце, днём малооблачно и +22 в тени. Ночами +14…+15 градусов.

В понедельник кое-где снова могут побрызгать дожди, но в течение дня в основном малооблачно, +23. Вторник обещает порадовать отличной июльской погодой: без осадков и +25 градусов. В среду +23, облаков чуть больше, но дождей не ждём.

- Скорее всего, не будет их и в последующие дни, - говорит Наталья Сердитова. - Но это ещё поглядим!

Что ж, июнь мы провожаем. Был он совсем немного холоднее нормы - на 0,7 градуса. Первый месяц лета стал засушливым, но его последние дни несколько исправили ситуацию.

Средняя температура июля в наших краях +19 градусов. Не удивляйтесь, июль - действительно самый жаркий месяц, просто средняя температурная норма высчитывается с учётом как дневных, так и ночных температур.

- Но бывает по-всякому, - говорит Наталья Сердитова. -Например, в самый жаркий июльский день, зафиксированный 29 июля 2010 года, столбик термометра поднялся до 37,7 градусов - кошмар! А в самые холодные июльские сутки, 4 июля 1986 года, температура упала до +2,2 градуса. Ну а итоги нынешнего июля мы с вами подведём через месяц!