Горностаевая моль может оставить Тверь без яблонь и черёмухи

Ветка яблони, подвергшаяся нашествию моли. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери неведомая напасть: яблони, черёмуха и боярышник, растущие в черте города, покрылись страшной паутиной. Ветви деревьев словно завернул в грязную вату какой-то вредитель.

Такую ситуацию горожане наблюдают в Первомайской роще, посёлке имени Крупской, на набережной Афанасия Никитина и в некоторых других зелёных зонах. «Как в фильме ужасов!», «Это точно не Австралия?» - делятся эмоциями тверичане в соцсетях.

Моль опутывает плодовые деревья плотной паутиной. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отправившись на набережную Афанасия Никитина, мы убедились воочию: яблоньки и прочие плодовые деревья действительно окутаны гадкой паутиной. А вот другие, тополя например, вредитель проигнорировал. Выглядит всё премерзко: если приглядеться, в толще паутины можно разглядеть небольшие коконы, в которых, очевидно, растёт чьё-то потомство... Аж жуть берёт. Да и за деревья начинаешь переживать. Очень не похоже, что это пойдёт им на пользу…

Коконы в толще паутины. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Раньше деревья обрабатывали, теперь ничего не обрабатывают. Вот и плодятся вредители. Вон, у третьей больницы (городская детская больница № 3. – Ред.) сколько деревьев упало! Из-за короеда! - авторитетно сообщила нам женщина, метущая мусор вдоль набережной. - Деревья стоят полностью лысые и в конце концов падают. Ничего не обрабатывают!

Так что же это за новый вредитель, оттуда взялся и выживут ли атакованные им деревья? Эти вопросы мы задали доктору биологических наук, заведующему кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрею Зиновьеву.

- Это моль, черёмуховая или яблоневая (горностаевые моли, к которым относятся черёмуховая и яблоневая, - семейство молевидных чешуекрылых, вредители. - Ред.). Паутиной моли защищают свои личинки. И съедают довольно много зелени. Поэтому можно сказать, что эта моль опасна. Но вспышка её численности - дело вполне нормальное. Такие популяционные волны случаются периодически. Это необходимо для приспособления организмов к окружающей среде и повышению их разнообразия, - сообщил нам Андрей Зиновьев.

От моли пострадали яблоньки, растущие на набережной Афанасия Никитина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Так что же будет с нашими яблоньками да черёмухами? Неужели погибнут?

- Как правило, деревья это переживают, гибнут лишь поражённые вредителем ветки. Но если моль опутает всё дерево, да, оно может погибнуть. Вообще моли самой невыгодно губить все деревья, где она живёт. Но иногда такое случается. Однажды я видел, как погибла вся черёмуха, растущая внутри леса, - говорит учёный.

Поэтому к деревьям, поражённым вредителем, сейчас нужно пристальное внимание. Избавиться от моли, которая уже устроила свои ясли на дереве, можно механическим путём: снять её или обрезать гибнущие ветки.

Если после нынешнего нашествия деревьям удастся выжить, в следующем году моли мы можем и не заметить. Обычно подобная популяционная вспышка довольно быстро затихает.

НА ЗАМЕТКУ

Горностаевая моль - вредитель плодовых деревьев, способный уничтожить и урожай, и само растение. Свое название эти моли получили за расцветку крылышек: белые в пятнышках, как у горностая. Жизненный цикл моли: взрослая особь (собственно моль, бабочка) - личинка (гусеница) - кокон - взрослая моль.

Избавляются от моли путём опрыскивания деревьев ядохимикатами и биопрепаратами. Но начинать это делать нужно уже в начале весны.

Если же дерево уже покрылось паутиной, это означает, что моль перешла в период массового размножения. Буквально за неделю гусеницы могут сожрать на дереве всю листву. Чтобы избавиться от моли в этот период, необходимо очистить его от моли и следов её жизнедеятельности и сжечь всё это. Чаще всего приходится работать радикально, обрезая поражённые вредителем ветви.

Осенью всю опавшую с деревьев листву также необходимо будет сжечь. Почву вокруг разрыхлить и пролить раствором мочевины. А следующий сезон начать с весенней обработки деревьев специальными химикатами. Только вот будет ли это кто-то в городе делать? Остаётся надеяться на то, что деревца выстоят, а в следующем году популяционная волна вредителя действительно пойдёт на спад естественным путём.