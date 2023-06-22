Теперь известно, где в Тверской области за пять месяцев наловили больше всего преступников

В регионе по количеству пойманных преступников лидирует Заволжский район Твери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Тверской области вновь сообщила, какой муниципалитет региона за пять первых месяцев 2023 года оказался самым криминогенным. Предлагаем ознакомиться с информацией и вам.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За пять месяцев (январь-май) в регионе зафиксировано 6663 преступления.

Традиционно лидируют кражи - 2261 (33,9% от общего количества).

На втором месте у прокуратуры — прочие. На них приходится 1768 случаев (26,5%). Можно предположить, что к прочим относятся хулиганство, изнасилования, коррупция, использование служебного положения, порча чужого имущества, поджоги, попытки террора, ложные свидетельства…

На третьем месте, и это немало - мошенничество – 1246 (18,7%).

Далее рейтинг такой:

- незаконный оборот наркотиков - 424 (6,4%);

- нарушение правил дорожного движения - 333 (5,0%);

- побои - 317 (4,8%);

- угрозы убийством - 65 (1,8%);

- разбои и грабежи - 108 (1,6%);

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 120 (1,0%);

- убийства и покушения на убийства - 21 (0,3%).

После расчёта количества преступлений на одну тысячу населения, вот какой получился криминальный пьедестал:

1 - Западнодвинский округ - 8,5 преступлений на тысячу населения (всего зафиксировано 103 правонарушения);

2 - Бологовский - 7,6 (242 правонарушения);

3 - Торопецкий - 7,5 (125 правонарушений);

4 - Ржевский - 7,0 (459 правонарушений);

5 - Лихославльский - 6,7 (168 правонарушений). В абсолютном же выражении, за пять месяцев больше всего преступлений зафиксировано, конечно, в Твери - 2230 случаев (5,4 случая на 1000 населения), Ржевском округе - 459 (6,9), в Конаковском районе - 413 (5,8). Самыми благополучными на криминальной карте стали следующие округа:

Максатихинский - 2,7 (36 правонарушений);

Рамешковский - 3 (46 правонарушений);

Кесовогорский - 3,5 (25 правонарушений). А меньше всего преступлений в абсолютном выражении зафиксировано в Сандовском округе - 19 (3,7 на 1000 населения).

Графика: прокуратура Тверской области.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКОВ

В лидерах по количеству выявленных преступников (опять же из соотношения к 1000 жителей) два района Твери:

Заволжский - 7,1 (выявлено 194 правонарушителя);

Московский - 6,7 (184 правонарушителя).

За пределами столицы региона это:

Ржевский округ - 6,6 (181 правонарушитель);

Калининский округ - 5,8 (159);

Вышневолоцкий - 5,6 (154);

Конаковский - 5,6 (153). Меньше всего преступников выявлено в Молоковском районе - 0,4 (12 преступников). А вот информацию о том, сколько всего было выявлено преступников в Тверской области и в Твери, прокуратура не представила.

Графика: прокуратура Тверской области.

В СРАВНЕНИИ

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели за пять месяцев 2023-го таковы:

- есть рост по части выявления нарушений - 27 335 (+8,8%), принесенных протестов - 3119 (+9,3%), исковых заявлений направленных в суд исков - 1677 (+7,1%), внесенных представлений - 5935 (+15%), количеству привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц - 3963 (+15,5%), количеству возбужденных уголовных дел - 43 (+16,2%).

При этом заметно уменьшилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности. Их в этом году - 1271 человек (-11,2%). То ли безбилетников меньше стало, то ли их некому ловить. Шутка.

Почему стало меньше "административок", пояснений нет.