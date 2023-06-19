Кто в Тверской области собирает и отправляет помощь в зону СВО

Гуманитарную помощь в зону СВО собирают по всей стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России существует немало подвижников, которые собирают и отправляют различную помощь в зону СВО как военным, так и гражданским лицам. Наша область не исключение и в этом плане выглядит достойно. Мы пообщались с некоторыми представителями таких тверских групп и команд, чьи сборы и отправка помощи уже проверены временем.

Тверской добровольческий центр «МыВместе»

Оказывает помощь военным в зоне СВО. Приоритет - мобилизованные из Тверской области. Собирают вещи и снаряжение по заявкам от бойцов. Принимают денежные пожертвования на покупку необходимого.

Также периодически обращаются за помощью родственники бойцов, им тоже стараются помочь. Поучаствовать в сборе помощи можно через группу центра в ВК. Также можно привозить вещи на склад в Твери по адресу: набережная реки Лазури, дом № 9, корпус 1 (вход со двора).

Не откажутся от помощи с транспортом для доставки грузов.

Отправки происходят, как правило, не менее двух раз в месяц.

Сейчас требуются строительные материалы, рации, тепловизоры, квадрокоптеры, средства от комаров и клещей, газовые баллоны, фонарики, мультитулы (многофункциональные карманные инструменты), батарейки, сигареты.

Волонтерское объединение «Помощь Донбассу»

Начинали со сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса (вынужденным переселенцам) и раненым, в том числе доставили в больницу Донецка около 200 инвалидных колясок.

В итоге стали возить различное снаряжение военным на передовую: и штурмовым отрядам, и ПВО, и спецназу.

Закупают квадрокоптеры, тепловизоры, оптику, средства спецсвязи (типа рации «Гранит»), медицинские препараты, средства гигиены, амуницию, одежду, тактические ботинки, термобелье.

Также доставили военным девять машин, в том числе санитарные «буханки», автобус «ПАЗ», а также один квадроцикл.

Помогают медицинским батальонам лекарственными средствами и медоборудованием. Среди них специальные сшивающие аппараты для операционных.

Отправки происходят регулярно, по несколько раз в месяц. У объединения есть группа в Телеграм. Через нее можно поучаствовать в сборе помощи.

Команда ДОБРО69zv

Собирают и отвозят бойцам в зону СВО вещи, одежду, снаряжение, квадрокоптеры, прицелы, а также продукты.

Доставили военным один пикап, «буханку» и «Ниву». Примерно раз в месяц отвозят помощь.

Присоединится и поучаствовать в сборе для российских военных в зоне СВО можно через паблик ДОБРО69zv в ВК.

Группа «Мы Za Победу!»

Собирают помощь - различное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры и т. д. - для военных в зоне СВО, прежде всего для спецназа.

Передали бойцам несколько автомобилей.

Плотно взаимодействуют с командой ДОБРО69zv. В том числе вместе ездят в зону спецоперации для доставки собранной помощи.

Чтобы поучаствовать в сборе, можно обратиться по адресу в Твери: улица Дарвина, 8.

Тверское отделение «Народного фронта»

В рамках проекта «Всё для Победы!» собирает пожертвования граждан и по запросам бойцов из зоны проведения СВО закупает для них необходимые товары.

В марте отправили военным на передовую первый гуманитарный груз: генераторы, тепловизоры, ноутбуки, квадрокоптеры, дальномеры, термобелье и налобные фонари.

В нашем регионе участие в проекте принимают как простые жители, так и крупные организации, такие как УФСИН, УФАС, Тверьстат, Федеральное казначейство, соцстрах.

Все желающие могут оказать любую посильную помощь нашим бойцам на сайте pobeda.onf.ru.

Благотворительный фонд «Родня»

По заявкам собирает помощь раненым в госпитали, а также военным в зону СВО.

Отправки происходят два-три раза в месяц.

Помочь можно пожертвованиями через паблик «Родни» в ВК.

На собранные средства покупают аптечки, жгуты, жаропонижающие таблетки, противогрибковые мази, капли для носа, фурацилин, влажные салфетки, воду, продукты, одежду. Сейчас главный заказ - на бензопилы и генераторы.

Также можно помочь транспортом для доставки «гуманитарки».

Инициативная группа «Вектор Возрождения» Детской областной клинической больницы

Собирает и доставляет гуманитарную помощь прежде всего военным в зоне СВО. Отправки происходят раз в три-четыре недели.

Помочь, прежде всего, можно пожертвованиями. На них приобретаются различные электронные устройства, в том числе планшеты, проводные телефоны, квадрокоптеры. Также отвозят в зону спецоперации лекарственные препараты, продукты питания, одежду.

Поучаствовать можно, обратившись к главврачу Тверской детской областной клинической больницы Анне Зайцевой по официальным телефонам больницы либо через ВК или Тверскую городскую Думу.