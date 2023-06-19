Кто в Тверской области собирает и отправляет помощь в зону СВО

Гуманитарную помощь в зону СВО собирают по всей стране.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В России существует немало подвижников, которые собирают и отправляют различную помощь в зону СВО как военным, так и гражданским лицам. Наша область не исключение и в этом плане выглядит достойно. Мы пообщались с некоторыми представителями таких тверских групп и команд, чьи сборы и отправка помощи уже проверены временем.
Тверской добровольческий центр «МыВместе»
Оказывает помощь военным в зоне СВО. Приоритет - мобилизованные из Тверской области. Собирают вещи и снаряжение по заявкам от бойцов. Принимают денежные пожертвования на покупку необходимого.
Также периодически обращаются за помощью родственники бойцов, им тоже стараются помочь. Поучаствовать в сборе помощи можно через группу центра в ВК. Также можно привозить вещи на склад в Твери по адресу: набережная реки Лазури, дом № 9, корпус 1 (вход со двора).
Не откажутся от помощи с транспортом для доставки грузов.
Отправки происходят, как правило, не менее двух раз в месяц.
Сейчас требуются строительные материалы, рации, тепловизоры, квадрокоптеры, средства от комаров и клещей, газовые баллоны, фонарики, мультитулы (многофункциональные карманные инструменты), батарейки, сигареты.
Волонтерское объединение «Помощь Донбассу»
Начинали со сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса (вынужденным переселенцам) и раненым, в том числе доставили в больницу Донецка около 200 инвалидных колясок.
В итоге стали возить различное снаряжение военным на передовую: и штурмовым отрядам, и ПВО, и спецназу.
Закупают квадрокоптеры, тепловизоры, оптику, средства спецсвязи (типа рации «Гранит»), медицинские препараты, средства гигиены, амуницию, одежду, тактические ботинки, термобелье.
Также доставили военным девять машин, в том числе санитарные «буханки», автобус «ПАЗ», а также один квадроцикл.
Помогают медицинским батальонам лекарственными средствами и медоборудованием. Среди них специальные сшивающие аппараты для операционных.
Отправки происходят регулярно, по несколько раз в месяц. У объединения есть группа в Телеграм. Через нее можно поучаствовать в сборе помощи.
Команда ДОБРО69zv
Собирают и отвозят бойцам в зону СВО вещи, одежду, снаряжение, квадрокоптеры, прицелы, а также продукты.
Доставили военным один пикап, «буханку» и «Ниву». Примерно раз в месяц отвозят помощь.
Присоединится и поучаствовать в сборе для российских военных в зоне СВО можно через паблик ДОБРО69zv в ВК.
Группа «Мы Za Победу!»
Собирают помощь - различное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры и т. д. - для военных в зоне СВО, прежде всего для спецназа.
Передали бойцам несколько автомобилей.
Плотно взаимодействуют с командой ДОБРО69zv. В том числе вместе ездят в зону спецоперации для доставки собранной помощи.
Чтобы поучаствовать в сборе, можно обратиться по адресу в Твери: улица Дарвина, 8.
Тверское отделение «Народного фронта»
В рамках проекта «Всё для Победы!» собирает пожертвования граждан и по запросам бойцов из зоны проведения СВО закупает для них необходимые товары.
В марте отправили военным на передовую первый гуманитарный груз: генераторы, тепловизоры, ноутбуки, квадрокоптеры, дальномеры, термобелье и налобные фонари.
В нашем регионе участие в проекте принимают как простые жители, так и крупные организации, такие как УФСИН, УФАС, Тверьстат, Федеральное казначейство, соцстрах.
Все желающие могут оказать любую посильную помощь нашим бойцам на сайте pobeda.onf.ru.
Благотворительный фонд «Родня»
По заявкам собирает помощь раненым в госпитали, а также военным в зону СВО.
Отправки происходят два-три раза в месяц.
Помочь можно пожертвованиями через паблик «Родни» в ВК.
На собранные средства покупают аптечки, жгуты, жаропонижающие таблетки, противогрибковые мази, капли для носа, фурацилин, влажные салфетки, воду, продукты, одежду. Сейчас главный заказ - на бензопилы и генераторы.
Также можно помочь транспортом для доставки «гуманитарки».
Инициативная группа «Вектор Возрождения» Детской областной клинической больницы
Собирает и доставляет гуманитарную помощь прежде всего военным в зоне СВО. Отправки происходят раз в три-четыре недели.
Помочь, прежде всего, можно пожертвованиями. На них приобретаются различные электронные устройства, в том числе планшеты, проводные телефоны, квадрокоптеры. Также отвозят в зону спецоперации лекарственные препараты, продукты питания, одежду.
Поучаствовать можно, обратившись к главврачу Тверской детской областной клинической больницы Анне Зайцевой по официальным телефонам больницы либо через ВК или Тверскую городскую Думу.