В Тверской области снизился уровень бедности

Пока черту бедности у нас не смогли перемахнуть 9,6% населения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Тверской области последовательно снижается уровень бедности - таковы данные главного статистического ведомства страны Росстата.

Уровень бедности - это доля населения с доходами ниже черты бедности, то есть прожиточного минимума. Прожиточный минимум на душу населения в 2022 году у нас составлял 11 472 рубля. Традиционно для детей и трудоспособных взрослых он был чуть выше, для пенсионеров - ниже.

По данным статистики, в 2022 году доля бедных, то есть людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума, у нас была 9,6%. Таким образом, за чертой бедности находились 116 987 жителей Тверской области (средняя численность населения региона составляла 1 218 611 человек).

ИСКОРЕНЯЕМ БЕДНОСТЬ

116 987 человек, живущих за чертой бедности, - цифра всё-таки внушительная… Но действительно, если верить статистике, уровень бедности существенно снижается. По сравнению с 2021 годом, например, у нас в регионе он снизился на 1,2%.

Вот официальные цифры, как менялся уровень бедности в регионе в течение пяти лет:

12,2% - в 2018 году;

11,7% - в 2019 году;

11,4% - в 2020 году;

10,8% - в 2021 году;

9,6% - в 2022 году.

По расчётам Росстата, в первом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, уровень бедности в стране продолжил снижаться, а значит, тенденция может сохраниться.

СТАНОВИМСЯ ЛИ МЫ БОГАЧЕ?

Как же удаётся понизить уровень бедности? Отметим, что в Росстате снижение доли бедных в стране связывают с реализацией программ социальной поддержки и индексацией зарплат и пенсий. Однако все мы видим, что их рост, если и случается, за ростом цен всё-таки обычно не поспевает. Да и с кем ни поговори, почти все отмечают, что жизнь богаче определённо не становится…

Вопрос о том, можно ли верить статистике о бедности, «КП»-Тверь» задала эксперту - директору Института экономики и управления ТвГУ, кандидату экономических наук Давиду Мамагулашвили.

- Цифрам статистики можно верить. Но, после того как произошли изменения в методике оценки бедности, что, по моему мнению, было неправильным, я вынужден согласиться с некоторыми экономистами, которые считают, что реальный уровень бедности у нас выше - примерно в районе 15-17 процентов. Но хочу подчеркнуть, что с этим показателем государство работает, пытается его снизить. Однако сегодня перед нашей страной стоят серьёзные вызовы. И констатировать, что в этом плане у нас будут быстро достигнуты серьёзные успехи, я не стал бы. Но никаких резких падений тоже не должно быть, если не произойдёт чего-то экстраординарного, - считает Давид Мамагулашвили.

Что до изменившихся методик в подсчёте уровня бедности, экономист пояснил, что ранее список потребностей человека, исходя из которого и высчитывался уровень бедности, был более широк.

- В мировой практике многие страны считают уровень бедности именно так, как мы сейчас. Методика принята, и рассуждать о ней уже не имеет смысла, - добавил эксперт. - Хотя, конечно, надо брать опыт передовых стран, а не тех, которые играют не очень серьёзную роль в экономике мира и некоторым образом стараются скрыть реальные цифры.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Если построить рейтинг регионов страны по уровню бедности (от наивысшего уровня к самому низкому), то Тверская область окажется на 61-м месте из 85 субъектов РФ (новые регионы мы пока в расчёт не брали, так как по ним ещё нет данных).

Самый высокий уровень бедности - в Ингушетии, Тыве и Карачаево-Черкессии. Там за чертой бедности живут от 30,5 до 22 процентов населения.

Меньше всего бедных в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Татарстане - от 4,5 до 5%.

В сравнении с нашими ближайшими соседями ситуация такова:

Регион Уровень бедности

Московская область – 5,5%

Ярославская область – 8,8%

Тверская область – 9,6%

Вологодская область – 11%

Новгородская область – 11,9%

Смоленская область – 12,8%

Псковская область – 14,3%