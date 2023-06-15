В выходные температура в Твери поднимется до 30 градусов

Погода будет супер! Но берегитесь солнца в полуденные часы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Срочно в магазин за солнцезащитным кремом!

- Лето идёт по нарастающей, - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Погоду продолжает определять скандинавский антициклон, и в выходные нас ждёт жара. Атмосферное давление стабильное, держится около нормы.

В субботу днём до +30 в тени! Будет облачно с прояснениями: с юго-запада к нам подкрадётся циклон, но сместить антициклон с позиций у него не выйдет - дождей не будет.

В воскресенье с утра на небе тоже будут облака, но примерно к полудню они разойдутся и выглянет яркое солнце. Температура +25 в тени.

Ночами температура не будет опускаться ниже +9…+10 градусов даже за городом.

В первой половине рабочей недели станет чуть свежее. В понедельник +22, во вторник +23, в среду +22. Все дни переменная облачность и без дождей.

- Огороды обязательно поливаем! И помните о высокой пожарной опасности, - предупреждает Наталья Сердитова. - Старайтесь не быть долго на солнце. Ультрафиолетовый индекс в эти дни будет высок!

Ультрафиолетовый индекс, характеризующий силу УФ-излучения, будет в эти дни на уровне 6-7 баллов. Это высокий, «оранжевый» уровень опасности. В такую погоду требуется защита от солнца.

При «оранжевом» УФ-индексе специалисты советуют в полуденные часы (как минимум с 12:00 до 14:00) оставаться в тени. Следует носить светлую одежду с длинными рукавами (в идеале - из хлопка или тонкой вискозы), шляпу и солнцезащитные очки. Незащищённые участки тела необходимо намазать кремом с УФ-фильтрами.

Солнцезащитные кремы должны содержать фильтры, блокирующие как UVB-лучи (они провоцируют ожоги и меланому), так и UVA-лучи (провоцируют фотостарение и тоже способны вызвать онкологические проблемы). На таких кремах должны быть соответствующие маркировки: «Защита от UVB/ UVA», или «PDD, PA+», или «broad spectrum».

Хорошего вам отдыха и помните: сильный загар давно не в моде!