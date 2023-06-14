Где помыться в Твери, если отключили воду

В баньке помыться, как заново родиться! Особенно, когда дома горячей воды нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе лето, а значит, пришло время отключений горячей воды. Водонагреватели есть не у всех, а греметь тазами да ковшиками в холодной ванне - только грязь по себе развозить. А не пойти ли нам в баню?

В городе имеется множество коммерческих бань и саун, где можно не только помыться, но и отдохнуть. А есть и муниципальные. Сюда люди идут не за досугом, а с конкретной практической целью: смыть трудовой пот да грязь. Расскажем, где в городе остались муниципальные помывочные и как они работают.

Кстати, муниципальными банями и душевыми в будние дни льготники могут пользоваться за полцены или вообще бесплатно (кто входит в категорию льготников, объясним ниже).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНИ И ДУШЕВЫЕ

Наверное, баня делает человека добрее. Работники бань, у которых мы узнавали расписание и цены, оказались очень душевными и вежливыми. Приятно!

Есть лишь одно «но»: муниципальных бань у нас осталось всего две. И обе они закроются 3 июля на целый месяц в связи с отключением воды - такое решение было принято ресурсоснабжающей компанией. Но пока бани будут простаивать, помыться горожане смогут в двух душевых.

Баня № 2

Ул. Горького, д. 202, остановка «Петербургская застава».

Тел. (4822) 55-52-37.

Баня работает каждый день, кроме среды.

Часы работы в будни: 9:30 - 20:00 (касса работает до 19:00), в выходные: 9:30 - 19:00 (касса закроется в 18:00).

Тазик выдадут на месте (но можно и со своим). Есть берёзовые веники по 250 рублей за штуку (ориентировочно).

Цены на помывку в бане:

по будням, кроме вторника, - 300 руб., во вторник - 240 руб.;

по выходным - 320 руб.;

дети до 7 лет - 50 руб., дети от 7 до 14 лет - 150 руб.

Помывка в душе - 150 руб.

Баня № 4

Ул. 15 лет Октября, д. 10, остановка «Бассейн «Радуга» (с проспекта Победы) или «Улица Ротмистрова» (с Орджоникидзе).

Тел. (4822) 58-15-51

Баня работает каждый день, кроме четверга.

Часы работы: 9:00 - 20:30 (касса работает до 20:00).

Тазики есть, но можно и со своим. В наличии берёзовые веники по 170 рублей.

Цены на помывку в бане:

по будням, кроме среды, - 300 руб., в среду - 240 руб.;

по выходным - 320 руб.;

дети до 7 лет - 50 руб., дети от 7 до 14 лет - 150 руб.

Помывка в душе - 150 руб. Работница бани сообщила, что в душе пока не было капитального ремонта, но мыться вполне можно, за чистотой и порядком там следят.

Душевой павильон № 1

Бульвар Радищева, д. 40, остановка «Улица Трёхсвятская» (по Новоторжской) или «Тверской проспект» (по Тверскому проспекту).

Тел. (4822) 34-83-90.

Душ закрыт из-за отключения воды, но откроется в начале июля, так сообщили нам в муниципальном автономном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс Твери» (МАУ «ТОК»). Эта организация заведует банями и душевыми.

Помыться в душе стоит 150 рублей. Работает он ежедневно (кроме вторника и среды) с 10:00 до 18:00.

Душевой павильон № 2

Ул. Бобкова, д. 5, остановка «Технический университет».

Тел. (4822) 42-47-22.

Помыться в душе стоит 150 рублей. Работает ежедневно (кроме вторника и среды) с 11:00 до 19:00.

Когда в этом году душ закроют в связи с отключением воды, в МАУ «ТОК» сказать затруднились: графика у них на руках ещё нет. Однако нас заверили, что с отключениями воды в банях эти дни не совпадут.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ И ГДЕ ВЗЯТЬ ТАЛОНЧИК

Бесплатные талончики на помывку положены малоимущим семьям и гражданам, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, а также пенсионерам по возрасту и инвалидам старше 18 лет, которые имеют доход, не превышающий величину прожиточного минимума более чем на 30%.

За полцены имеют право мыться в муниципальных банях и душевых дети из многодетных семей (в которых не менее трёх несовершеннолетних детей), пенсионеры по возрасту и инвалиды, а также граждане, признанные пострадавшими от репрессий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники и инвалиды ВОВ.

Талончики на банные услуги выдаёт муниципальное казённое учреждение (МКУ) «Управление социальной политики»: г. Тверь, пл. Гагарина, дом 3, тел. (4822) 34-53-75.

КСТАТИ

Цитаты великих о русской бане

Есть ли что-то более объединяющее, чем баня? И роднит она людей не только тем, что в бане все предстают как есть, без прикрас. А ещё и тем, что даже самые великие и знаменитые, толк в удовольствиях знающие и позволить себе многое могущие, простую баньку ой как уважали...

Смотрите, как описал русскую баню Александр Сергеевич Пушкин в «Руслане и Людмиле»:

...Но прежде юношу ведут

К великолепной русской бане.

Уж волны дымные текут

В её серебряные чаны,

И брызжут хладные фонтаны;

Разостлан роскошью ковёр;

На нем усталый хан ложится;

Прозрачный пар над ним клубится...

Это сцена обольщения хазарского хана Ратмира. И чары бани здесь не менее важны, чем чары обольстительницы Наины.

«Москва без бань не Москва. Единственное место, которого ни один москвич не миновал — это баня», - а это уже цитата из знаменитой книги «Москва и москвичи» Гиляровского.

Обожал баню Фёдор Шаляпин: «Любил я с отцом ходить в баню... Там мылись и парились мы часами; до устали, до изнеможения. А потом, когда ушел я из дому, помню: в какой бы город я ни приезжал, первым долгом, если хоть один пятак был у меня в кармане, шел я в баню...» У певца даже был свой постоянный банщик! Говорят этот самый банщик неоднократно слышал, как Шаляпин басил из парилки: «Баня — мать родная! Веник — всему начальству главный!»

А великому полководцу Александру Суворову баня была милее курорта: «На минеральные воды посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть и купаются в грязи. А я истинно болен. И мне нужна — молитва, деревенская изба, баня, каша и квас». Так то!