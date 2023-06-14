Строители остаются оптимистами

Виктор Грибалев (слева) и Александр Сипягин. Фото: Виктор Куликов

Как сейчас обстоят дела в строительной отрасли Верхневолжья, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» мы обсудили с президентом ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (СРО «ТОС») Виктором Грибалевым и генеральным директором СРО «ТОС» Александром Сипягиным.

- Для начала давайте уточним, что собой представляет «Тверское объединение строителей» и почему оно называется саморегулируемой организацией.

- Саморегулируемые организации существуют в самых разных сферах предпринимательской деятельности. Возникать они начали после того, как в 2007 году был принят соответствующий федеральный закон, призванный предоставить российскому бизнесу большую свободу, самостоятельность и ответственность. «Тверское объединение строителей» получило государственную регистрацию в ноябре 2009-го и стало одной из самых первых в стране саморегулируемых организаций строителей. Основные задачи саморегулируемой организации заключаются в контроле за качеством выполняемой членами ассоциации работы, в страховании их профессиональной ответственности, а также в помощи им при решении других связанных с бизнесом проблем. Это очень коротко, на самом деле задач и функций у нас гораздо больше.

- Как много компаний состоит в вашей ассоциации?

- На данный момент в Тверском регионе насчитывается свыше 1200 строительных организаций. В наше объединение входят 439 из них, но это самые крупные и наиболее активные строительные компании области. В них трудится в общей сложности более 25 тысяч работников. А небольшим компаниям просто нет смысла вступать в саморегулируемую организацию: выполняемые ими объемы работ этого не требует, а членство в СРО накладывает серьезные обязательства. Поэтому «Тверское объединение строителей» является в нашей области единственной СРО в сфере строительства и самой многочисленной из вообще всех саморегулируемых организаций региона.

- Вы действительно можете влиять на качество работы строительных организаций, на то, как они исполняют свои контракты?

- И можем, и влияем. Помните, было время, когда в СМИ, в том числе и у вас в «Комсомолке», часто появлялось выражение «обманутые дольщики»? Так вот применительно к членам «Тверского объединения строителей» оно не употреблялось ни разу. У нас есть два фонда, которые формируются из специальных взносов членов СРО. Один из них предназначен для компенсации потерь членов СРО перед третьими лицами, а второй - для компенсации ответственности членов ассоциации при выполнении государственных и муниципальных контрактов. И за неполных 14 лет существования «Тверского объединения строителей» нам ни разу не пришлось пользоваться этими фондами. Что касается контроля за деятельностью строительных организаций, мы осуществляем его, разумеется, в партнерстве с соответствующими государственными органами, но они это делают как бы с внешней стороны, а мы изнутри.

- Насколько велики фонды, о которых вы только что упомянули, и как они используются?

- Общий объем наших компенсационных фондов в настоящее время превышает 650 миллионов рублей. До недавнего времени мы могли использовать их только по прямому назначению. Но полтора года назад правительство РФ разрешило саморегулируемым организациям выдавать из этих средств своим членам займы на льготных условиях, и мы уже предоставили займов на сумму свыше 100 млн рублей.

- На ваш взгляд, как можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию в строительном комплексе области? Какие проблемы стоят перед строителями особенно остро?

- Мы живем в эпоху перемен. Сейчас всей стране, всей нашей экономике приходится очень непросто. И строительной отрасли в том числе. Проблем хватает. Одни из них носят федеральный характер и связаны с санкциями, с политикой банков, с дефицитом молодых квалифицированных кадров, а есть проблемы местного значения, которые можно решить, не выезжая за пределы Твери. Это прежде всего вопиющая нерасторопность многих чиновников, которые или невнимательно слушают, или не понимают и губернатора, и президента - их слова о том, что представители власти должны способствовать развитию бизнеса вообще и строительного в частности. Отсюда проблема обеспечения наших застройщиков земельными участками, необоснованно долгое оформление разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию построенных зданий. Все вместе это крайне осложняет работу строительных организаций. Но, несмотря ни на что, мы остаёмся оптимистами. Потому что без веры в будущее ничего никогда не построишь…