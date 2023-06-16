Итоги ПМЭФ-2023 для Тверской области: 60 млрд реальных инвестиций в экономику региона, русский «Диснейленд» и 9 крупных промпроектов

У стенда Тверской области на форуме было оживленно.
Фото: ПТО
На форуме в Питере тверская делегация работала 15-16 июня. Состав был более чем представительный. Под руководством губернатора региона на форум приехали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, дискуссиях.
На форуме был стенд Тверской области с информацией об инвестпроектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего» и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов.
Итог двух дней форума около 60 млрд реальных инвестиций в экономику Тверской области, несколько тысяч новых рабочих мест, новые драйверы роста для муниципалитетов региона.
«В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов», – прокомментировал итоги форума журналистам Игорь Руденя.
Он также отметил, что по сумме проектов и объёму инвестиций, количеству продуктивных встреч и переговоров проведённых нашей делегацией - уверено преодолена планка 2022 года.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
- В Тверской области под Конаково появится парк «СоюзМультфильм»- масштабнейший развлекательный парк, эдакий русский «Диснейленд», рассчитанный на посещение нескольких миллионов туристов в год.
- Продолжится реновация Морозовского городка в Твери. Определен квалифицированный инвестор, подписано соглашение и фактически дан старт реализации проекта.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Заявлены девять новых проектов в сфере промышленности Верхеволжья:
- производство шариковых подшипников (важный элемент формирующегося в регионе «подшипникового» кластера);
- производство ремней ГРМ, резинотехнических изделий для машин и механизмов в Калязине;
- вторая очередь завода по производству компьютерной техники «Аквариус»;
- реконструкция гофропроизводства в Кувшиново;
- расширение завода компании «Метавр»;
- в промзону «Боравлево» заходит новый резидент компания «Динакор» - производство испытательных стендов и генераторов;
- компания «ГЕРС» заявила новый проект по производству оборудования для шельфового бурения;
- «НПО Родина» нарастит производство оборудования для авиастроения в Старице;
- новый завод по производству полимерных изделий для дорожного строительства в Калининском районе.
ТУРИЗМ
- «Маяки Селигера» - крупный рекреационный проект под Осташковым, реализация которого поддержана госкомпанией «Туризм.РФ»;
- развитие туристического комплекса "Времена года" в Торопецком районе;
- развитие сети современных автозаправок на трассах Верхневолжья по итогам соглашения с компанией «Лукойл»;
-соглашение о совместном продвижении Торопца на туристическом рынке с Российским союзом туриндустрии.
На форуме.
Фото: ПТО
Фотосессия после подписания документов.
Фото: ПТО
Посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего».
Фото: ПТО
Губернатор Игорь Руденя общается с прессой.
Фото: ПТО