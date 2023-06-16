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Экономика16 июня 2023 20:00

Итоги ПМЭФ-2023 для Тверской области: 60 млрд реальных инвестиций в экономику региона, русский «Диснейленд» и 9 крупных промпроектов

Подводим итоги участия Верхневолжья в самом крупном российском экономическом форуме
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
У стенда Тверской области на форуме было оживленно.

У стенда Тверской области на форуме было оживленно.

Фото: ПТО

На форуме в Питере тверская делегация работала 15-16 июня. Состав был более чем представительный. Под руководством губернатора региона на форум приехали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, дискуссиях.

На форуме был стенд Тверской области с информацией об инвестпроектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего» и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов.

Итог двух дней форума около 60 млрд реальных инвестиций в экономику Тверской области, несколько тысяч новых рабочих мест, новые драйверы роста для муниципалитетов региона.

«В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов», – прокомментировал итоги форума журналистам Игорь Руденя.

Он также отметил, что по сумме проектов и объёму инвестиций, количеству продуктивных встреч и переговоров проведённых нашей делегацией - уверено преодолена планка 2022 года.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

- В Тверской области под Конаково появится парк «СоюзМультфильм»- масштабнейший развлекательный парк, эдакий русский «Диснейленд», рассчитанный на посещение нескольких миллионов туристов в год.

- Продолжится реновация Морозовского городка в Твери. Определен квалифицированный инвестор, подписано соглашение и фактически дан старт реализации проекта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Заявлены девять новых проектов в сфере промышленности Верхеволжья:

- производство шариковых подшипников (важный элемент формирующегося в регионе «подшипникового» кластера);

- производство ремней ГРМ, резинотехнических изделий для машин и механизмов в Калязине;

- вторая очередь завода по производству компьютерной техники «Аквариус»;

- реконструкция гофропроизводства в Кувшиново;

- расширение завода компании «Метавр»;

- в промзону «Боравлево» заходит новый резидент компания «Динакор» - производство испытательных стендов и генераторов;

- компания «ГЕРС» заявила новый проект по производству оборудования для шельфового бурения;

- «НПО Родина» нарастит производство оборудования для авиастроения в Старице;

- новый завод по производству полимерных изделий для дорожного строительства в Калининском районе.

ТУРИЗМ

- «Маяки Селигера» - крупный рекреационный проект под Осташковым, реализация которого поддержана госкомпанией «Туризм.РФ»;

- развитие туристического комплекса "Времена года" в Торопецком районе;

- развитие сети современных автозаправок на трассах Верхневолжья по итогам соглашения с компанией «Лукойл»;

-соглашение о совместном продвижении Торопца на туристическом рынке с Российским союзом туриндустрии.

На форуме.

На форуме.

Фото: ПТО

Фотосессия после подписания документов.

Фотосессия после подписания документов.

Фото: ПТО

Посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего».

Посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего».

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя общается с прессой.

Губернатор Игорь Руденя общается с прессой.

Фото: ПТО

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