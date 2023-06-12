Кому в Твери отключат горячую воду с 15 июня 2023 года

Наступает очередной этап отключения горячей воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери продолжается пора плановых отключений горячей воды. Это вызвано гидравлическими испытаниями и сезонными ремонтами на сетях.

График отключений сообщает «Тверская генерация». Названия без обозначений - это улицы.

С 15 ПО 29 ИЮНЯ

Пролетарский район

Бориса Полевого, 2, 3, 5;

Дзержинского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Зои Космодемьянской, 1;

Инициативная, 1, 3, 5, 6;

Проспект Ленина, 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а;

Лизы Чайкиной, 1, 10;

Маршала Конева, 1/3, 2, 2 к. 2, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 8, 8а, 10, 10 к. 2, 12 к. 1, 14;

Пролетарская набережная, 1;

Прядильная, 5, 5/9, 11/6;

Республиканская, 7, 9, 11, 13;

Спортивная, 2/9;

Строителей, 2.

Московский район

Волоколамский проспект, 37/45, 39, 41, 43;

Бульвар Гусева, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 39б, 40, 41, 45 к. 1, 45 к. 2,

Загородная, 12 к. 1;

Зеленый проезд, 43 к. 11, 43 к. 14, 43 к. 15, 43 к. 16, 43 к. 17;

Коминтерна, 77б;

Королева, 4, 5, 7а, 8, 9;

Левитана, 20, 24, 26, 32, 34, 36/75;

Можайского, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73;

Октябрьский проспект, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 95 к. 5, 97;

Орджоникидзе ул., 52 к. 1, 52 к. 2, 54/37;

Промышленный, 2а;

Фадеева ул., 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37;

Цанова б-р, 1, 29, 29 к. 1, 31, 33, 35.

С 19 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ

Заволжский район

Пос. ВК (ДРСУ-2), 5, 6, 7, 8;

Кривичская ул., 6.