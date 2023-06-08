Досуг в Твери с 8 по 14 июня: Комедия напоследок, постановка по Чехову, джазовые мелодии, органная классика, веселый фольклор, легкая атлетика и молодежные художества

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней в культурной жизни Верхневолжья. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛИ

Спешите увидеть, ростовский театр

В Твери завершаются гастроли Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

8 июня в 18:30 в ростовская труппа на сцене нашего театра драмы сыграет лирическую комедию «Заходите, раз пришли» по рассказам Василия Шукшина.

Цена билета: остались за 350 рублей.

12+

Чеховская классика

10 июня в 17:00 Тверской ТЮЗ приглашает на «Чайку» гениального Чехова в постановке режиссера Виктории Вигг. Этот спектакль полюбился тверским театралам.

Она так высказалась о пьесе и постановке: «Пьеса «Чайка» - особая, ее можно назвать пьесой-ловушкой, пьесой с огромным воздушным пространством и неожиданно жесткими условиями полета. Когда работаешь над Чеховым, хочется перенести его тексты на территорию обостренного смысла, разбить текст по словам, по слогам, по паузам. Ты и следуешь за автором, и впускаешь, или пытаешься впускать, туда нашу сегодняшнюю жизнь. Мы пытаемся говорить о любви и проблемах творчества. Мы понимаем, что Чехов – величина постоянная, вневременная, и что человеческая нежность и слабость – это именно то, что позволяет нам разглядеть в каждом герое симпатичного и близкого нам человека».

Остались билеты по 400 рублей.

16+

КОНЦЕРТЫ

Старый джаз и виртуозная органистка

Филармония приглашает на пару концертов.

9 июня в 18:30 — на выступление московского джаз-бэнда «Real Jam», который представит в Твери программу «Золотые мелодии джаза».

- «Real Jam» — один из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. Уже 13 лет три вокалистки и семь инструменталистов (ударные, контрабас, гитара/банджо, саксофон, тромбон, труба и фортепиано) возрождают традиции старого джаза и переносят слушателя во времена чёрно-белого кино, биг-бэндов и виниловых пластинок, - сообщается в анонсе.

Цена билетов: 800-1000 рублей.

12+

10 июня в 18:30 — на концерт лауреата международных конкурсов, виртуозной органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга.

Она не только концертирующая музыкантка, но и доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

В программе: Иоганн Себастьян Бах - «Прелюдия и фуга ля минор», Иоганн Себастьян Бах – «Концерт по Антонио Вивальди», Сезар Франк – «Хорал №3 ля минор», Джироламо Фрескобальди – «Токката I из Первой Книги токкат для органа» и другие.

Стоимость билетов: 300-500 рублей.

6+

ФЕСТИВАЛИ

Душевные гуляния

Тверской областной Дом народного творчества приглашает 10 июня с 10:30 до 16:00 на фестиваль с этническим колоритом «Троицкие гуляния». Он состоится в Торжокском районе, в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василёво».

Гостей фестиваля ждет большая программа, атмосфера русского праздника, вкусная еда, веселые хороводы, ярмарка мастеров и выступления множества творческих коллективов, в том числе государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. М. Фирсова Владимирской областной филармонии.

0+

Праздник с легкой атлетикой

В День России, 12 июня, в Твери на площади Славы в четвертый раз пройдет фестиваль легкой атлетики Athletics League. Участники выступят в дисциплинах: прыжок в длину и прыжок с шестом.

На фестиваль приедут титулованные легкоатлеты России и Белоруссии.

Для зрителей подготовлена развлекательная программа - выступления музыкантов и танцоров и, игры и конкурсы для детей и взрослых, также будет работать летнее кафе.

Развлекательная программа начнется в 10:00. Открытие соревнований - в 11:00.

Вход свободный.

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ЭКСКУРСИИ

Искусство молодых

Тверской культурный центр «Рельсы» приглашает 10 июня в 13:00 на экскурсию по выставке «Рабочее Название*». Она является выпускным проектом студентов совместной магистерской программы Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ.

Цена билета: 200 рублей (записаться можно на сайте центра).

6+