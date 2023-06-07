Памятник Лидии Базановой, установленный на родине разведчицы в Тверской области, смотрит не в ту сторону

Взгляд Лидии Базановой устремлён на местный клуб, за которым болото и лес. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дорога в село Пушкино в начале лета живописна: она бежит мимо красивых берёзок и зарослей ядовитого борщевика, который скоро поднимется выше человеческого роста. Изредка взгляд и обоняние радуют ярко-желтые кустики одуряюще пахнущей сурепки. От Твери до Пушкино рукой подать: полчаса неспешной езды.

Именно в этом селе в 1920 году родилась героическая разведчица Лидия Базанова.

Памятник Лидии Базановой на малой родине разведчицы в селе Пушкино. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПОДВИГ «ГОРЛИЦЫ»

«Горлица» (таким был самый известный позывной Лидии Базановой) стала одной из тех, кто приблизил освобождение от фашистов Белоруссии. В начале войны Лидия поступила в разведшколу. В 1943-м была заброшена в район Бобруйска, в тыл врага.

Чтобы добраться до своих, Лидии, не имевшей почти никакого опыта десантирования, пришлось спускаться на парашюте в лес в кромешной ночной тьме. Такое едва ли под силу и мастеру парашютного спорта, но девушка справилась. Из-под Бобруйска она бесперебойно передавала важную разведывательную информацию. Однажды, заподозрив, что фашисты её засекли, Лидия рассказала о своих опасениях старшему товарищу. Тот ответил: «Много людей поляжет…» Смелая Лидия Базанова тотчас ответила: «Не переживайте! Я застрелюсь». Но тогда обошлось.

Сведения, передаваемые «Горлицей», очень помогли в организации стратегической наступательной операции Красной армии «Багратион» - одной из лучших во Второй мировой войне, в результате которой была освобождена Белоруссия. Но до этого счастливого момента Лидия не дожила... В апреле 1944-го разведчица была схвачена гитлеровцами в Бресте, куда её перед этим перебросили. Она наотрез отказалась сотрудничать с немецкой контрразведкой и была расстреляна в конце апреля 1944-го.

В Бресте есть красивая современная улица Лидии Базановой. Есть улица её имени и в Твери - в Центральном районе. А на малой родине разведчицы не так давно появился памятник. Скромный бюст установили в селе Пушкино 5 мая 2023 года.

КУДА СМОТРИТ ЛИДИЯ БАЗАНОВА?

С памятником вышла история. В редакцию «КП»-Тверь» обратился житель села, который пожаловался, что бюст установили странно: лицом Лидия обращена не к селу, а к лесу. Вроде пустяковый факт. Но когда речь идёт о герое, нужно разбираться. Вот мы и отправились в Пушкино.

Найти памятник не составило труда. Если ехать по районной дороге Р90 Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка, в Пушкино вы минуете недавно отреставрированную Успенскую церковь, похожую на сверкающую ёлочную игрушку: её стены выкрашены в васильковый цвет, купола сияют.

Храм мы сфотографировали на обратном пути. Если ехать из Твери в Пушкино, он будет по правую руку. Фото: Виктория ТУШКОВА

Потом минуете кладбище. И за ним, слева, будет съезд с основной дороги. Его пропустить сложно, он ведёт к довольно большой площади, на которой разместились два магазина, автобусная остановка, жилой дом. Вдалеке виднеется здание местного клуба. Вот около него и установили бюст Лидии Базановой.

Лицо Лидии Базановой красиво и сосредоточенно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Подойдя ближе к зданию клуба, замечаем, что бронзовая Лидия действительно встречает нас затылком. Лицо её обращено ко входу в клуб. Это здание, кстати, тоже заслуживает внимания. Там сохранилась настенная роспись советских времён. Сверху - лик Ильича, озарённый лучами солнца. Слева под ним почти совсем уже стёршийся крейсер «Аврора». Справа - зарисовка во славу советского труда и науки: атлетически сложенные мужчина и женщина (мужчина, судя по инструменту в его руке, сталевар), рядом с ними кран строит дом, возвышается опора высоковольтной линии, едет трактор, дымит завод, готовится к пуску космическая ракета. Вот на это всё, на достижения уже исчезнувшего СССР, и смотрит Лидия.

Роспись на здании клуба. Фото: Виктория ТУШКОВА

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

- Вы из «Комсомолки»? - оживилась местная жительница, чей разговор с подругой мы прервали. - Я ваше радио «КП» постоянно слушаю. Я по радио и о том, что памятник у нас установят, узнала!

Как сообщили общительные дамы, кем принималось решение, куда будет смотреть памятник, никто в селе не знает, не ведает. А разговоры, что, возможно, памятник лучше развернуть, действительно ходили.

- Памятник к клубу лицом стоит. Там, перед клубом, все мероприятия у нас проходят, концерты. Фильмы показывают. Наверное, хотели, чтобы туда она лицом и смотрела. Всегда найдётся кто-то, кто недоволен. Но, знаете, тут куда ни разверни, вот эта гадость весь вид портит, - в сердцах говорит местная жительница, указывая рукой на полуразвалившееся кирпичное строение. - Второй канал приезжал снимать открытие памятника прям на фоне этой гадости!

- А что это такое?

- Столовая бывшая. Сто лет уже так стоит!

- А ещё с той стороны помойка! - добавляет товарка нашей собеседницы.

Женщин возмущает благоустройство территории. А вот куда смотрит памятник - дело второе.

- Меня не коробит, как она стоит. Люди приходят к ней с разных сторон, не только отсюда.

Здание бывшей столовой, вызвавшее возмущение местных жительниц. Фото: Виктория ТУШКОВА

Мимо пробегает стайка подростков. Отличные ребята, кстати, живут в Пушкино. Общительные и с собственным мнением.

- Конечно, знаем, кто такая Лидия Базанова! - отвечают на наш вопрос. - И действительно, лучше бы её развернули! Люди вот отсюда заезжают, она бы их и встречала. А там видят только те, кто из клуба выходит.

Входящих на площадь со стороны главной дороги Лидия Базанова встречает затылком. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что ж, мнения разделились. В ближайшем магазине нам удалось перекинуться парой слов с продавщицей и случайным покупателем. Оба наших собеседника сказали, что для них не имеет значения, в какую сторону смотрит разведчица. Памятник есть, и славно.

Единения в этом вопросе у селян нет. Ну а памятник… Он скромный. Лицо разведчицы Лидии Базановой красиво и сосредоточенно. Взгляд устремлён куда-то вдаль. В будущее? Может быть, в чём-то и правы недовольные. Смотреть бы ей этим взглядом на бескрайние просторы родной земли, а не на вход в местный клуб, за которым лес и болота. Но если разворачивать бюст, то территорию перед ним придётся серьёзно облагородить, а значит, потратиться. Зато городские мероприятия можно будет перенести сюда. Тут и места больше. Может быть, местные власти рассмотрят такую идею?