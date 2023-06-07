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Общество7 июня 2023 14:00

Памятник Лидии Базановой, установленный на родине разведчицы в Тверской области, смотрит не в ту сторону

Направление взгляда геройски погибшей девушки разделило её земляков [фото] [видео]
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Взгляд Лидии Базановой устремлён на местный клуб, за которым болото и лес.

Взгляд Лидии Базановой устремлён на местный клуб, за которым болото и лес.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Дорога в село Пушкино в начале лета живописна: она бежит мимо красивых берёзок и зарослей ядовитого борщевика, который скоро поднимется выше человеческого роста. Изредка взгляд и обоняние радуют ярко-желтые кустики одуряюще пахнущей сурепки. От Твери до Пушкино рукой подать: полчаса неспешной езды.

Именно в этом селе в 1920 году родилась героическая разведчица Лидия Базанова.

Памятник Лидии Базановой на малой родине разведчицы в селе Пушкино.

Памятник Лидии Базановой на малой родине разведчицы в селе Пушкино.

Фото: Виктория ТУШКОВА

ПОДВИГ «ГОРЛИЦЫ»

«Горлица» (таким был самый известный позывной Лидии Базановой) стала одной из тех, кто приблизил освобождение от фашистов Белоруссии. В начале войны Лидия поступила в разведшколу. В 1943-м была заброшена в район Бобруйска, в тыл врага.

Чтобы добраться до своих, Лидии, не имевшей почти никакого опыта десантирования, пришлось спускаться на парашюте в лес в кромешной ночной тьме. Такое едва ли под силу и мастеру парашютного спорта, но девушка справилась. Из-под Бобруйска она бесперебойно передавала важную разведывательную информацию. Однажды, заподозрив, что фашисты её засекли, Лидия рассказала о своих опасениях старшему товарищу. Тот ответил: «Много людей поляжет…» Смелая Лидия Базанова тотчас ответила: «Не переживайте! Я застрелюсь». Но тогда обошлось.

Сведения, передаваемые «Горлицей», очень помогли в организации стратегической наступательной операции Красной армии «Багратион» - одной из лучших во Второй мировой войне, в результате которой была освобождена Белоруссия. Но до этого счастливого момента Лидия не дожила... В апреле 1944-го разведчица была схвачена гитлеровцами в Бресте, куда её перед этим перебросили. Она наотрез отказалась сотрудничать с немецкой контрразведкой и была расстреляна в конце апреля 1944-го.

В Бресте есть красивая современная улица Лидии Базановой. Есть улица её имени и в Твери - в Центральном районе. А на малой родине разведчицы не так давно появился памятник. Скромный бюст установили в селе Пушкино 5 мая 2023 года.

КУДА СМОТРИТ ЛИДИЯ БАЗАНОВА?

С памятником вышла история. В редакцию «КП»-Тверь» обратился житель села, который пожаловался, что бюст установили странно: лицом Лидия обращена не к селу, а к лесу. Вроде пустяковый факт. Но когда речь идёт о герое, нужно разбираться. Вот мы и отправились в Пушкино.

Найти памятник не составило труда. Если ехать по районной дороге Р90 Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка, в Пушкино вы минуете недавно отреставрированную Успенскую церковь, похожую на сверкающую ёлочную игрушку: её стены выкрашены в васильковый цвет, купола сияют.

Храм мы сфотографировали на обратном пути. Если ехать из Твери в Пушкино, он будет по правую руку.

Храм мы сфотографировали на обратном пути. Если ехать из Твери в Пушкино, он будет по правую руку.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Потом минуете кладбище. И за ним, слева, будет съезд с основной дороги. Его пропустить сложно, он ведёт к довольно большой площади, на которой разместились два магазина, автобусная остановка, жилой дом. Вдалеке виднеется здание местного клуба. Вот около него и установили бюст Лидии Базановой.

Лицо Лидии Базановой красиво и сосредоточенно.

Лицо Лидии Базановой красиво и сосредоточенно.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Подойдя ближе к зданию клуба, замечаем, что бронзовая Лидия действительно встречает нас затылком. Лицо её обращено ко входу в клуб. Это здание, кстати, тоже заслуживает внимания. Там сохранилась настенная роспись советских времён. Сверху - лик Ильича, озарённый лучами солнца. Слева под ним почти совсем уже стёршийся крейсер «Аврора». Справа - зарисовка во славу советского труда и науки: атлетически сложенные мужчина и женщина (мужчина, судя по инструменту в его руке, сталевар), рядом с ними кран строит дом, возвышается опора высоковольтной линии, едет трактор, дымит завод, готовится к пуску космическая ракета. Вот на это всё, на достижения уже исчезнувшего СССР, и смотрит Лидия.

Роспись на здании клуба.

Роспись на здании клуба.

Фото: Виктория ТУШКОВА

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

- Вы из «Комсомолки»? - оживилась местная жительница, чей разговор с подругой мы прервали. - Я ваше радио «КП» постоянно слушаю. Я по радио и о том, что памятник у нас установят, узнала!

Как сообщили общительные дамы, кем принималось решение, куда будет смотреть памятник, никто в селе не знает, не ведает. А разговоры, что, возможно, памятник лучше развернуть, действительно ходили.

- Памятник к клубу лицом стоит. Там, перед клубом, все мероприятия у нас проходят, концерты. Фильмы показывают. Наверное, хотели, чтобы туда она лицом и смотрела. Всегда найдётся кто-то, кто недоволен. Но, знаете, тут куда ни разверни, вот эта гадость весь вид портит, - в сердцах говорит местная жительница, указывая рукой на полуразвалившееся кирпичное строение. - Второй канал приезжал снимать открытие памятника прям на фоне этой гадости!

- А что это такое?

- Столовая бывшая. Сто лет уже так стоит!

- А ещё с той стороны помойка! - добавляет товарка нашей собеседницы.

Женщин возмущает благоустройство территории. А вот куда смотрит памятник - дело второе.

- Меня не коробит, как она стоит. Люди приходят к ней с разных сторон, не только отсюда.

Здание бывшей столовой, вызвавшее возмущение местных жительниц.

Здание бывшей столовой, вызвавшее возмущение местных жительниц.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Мимо пробегает стайка подростков. Отличные ребята, кстати, живут в Пушкино. Общительные и с собственным мнением.

- Конечно, знаем, кто такая Лидия Базанова! - отвечают на наш вопрос. - И действительно, лучше бы её развернули! Люди вот отсюда заезжают, она бы их и встречала. А там видят только те, кто из клуба выходит.

Входящих на площадь со стороны главной дороги Лидия Базанова встречает затылком.

Входящих на площадь со стороны главной дороги Лидия Базанова встречает затылком.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Что ж, мнения разделились. В ближайшем магазине нам удалось перекинуться парой слов с продавщицей и случайным покупателем. Оба наших собеседника сказали, что для них не имеет значения, в какую сторону смотрит разведчица. Памятник есть, и славно.

Единения в этом вопросе у селян нет. Ну а памятник… Он скромный. Лицо разведчицы Лидии Базановой красиво и сосредоточенно. Взгляд устремлён куда-то вдаль. В будущее? Может быть, в чём-то и правы недовольные. Смотреть бы ей этим взглядом на бескрайние просторы родной земли, а не на вход в местный клуб, за которым лес и болота. Но если разворачивать бюст, то территорию перед ним придётся серьёзно облагородить, а значит, потратиться. Зато городские мероприятия можно будет перенести сюда. Тут и места больше. Может быть, местные власти рассмотрят такую идею?

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