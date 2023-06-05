Кому и какие положены выплаты на газификацию частных домов в Тверской области

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

Правительство Тверской области выпустило постановление, в котором внесены уточнения о том, кому и какие соцвыплаты полагаются для покрытия затрат на газификацию домовладений. Документ подписан губернатором Игорем Руденей.

В постановлении прописано, что помощь на проведение газа в дом полагается вне зависимости от уровня доходов следующим категориям граждан:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- инвалидам и ветеранам боевых действий;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- лицам, награжденным знаком «Жителю осажденного Севастополя»;

- лицам, награжденным знаком «Жителю осажденного Сталинграда»;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны;

- лицам, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей (сюда относятся контрактники, мобилизованные, а также граждане, которые участвуют в СВО в организациях, способствующих выполнению задач Вооруженных сил России);

- членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий;

- членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;

- членам семей участников СВО (родителям, супруге или супругу, детям в возрасте до 23 лет на очном обучении, детям старше 18 лет, которые получили инвалидность до достижения 18 лет);

- многодетным семьям.

В постановлении указаны и размеры выплат.

На подключение газового оборудования в пределах границ участка частного домовладения (сюда входят также работы по составлению сметы и проекта) полагается сумма не более 100 000 рублей. Это правило распространяется на все указанные категории лиц, кроме участников СВО и членов их семей, а также многодетных семей.

Участникам СВО и их семьям положены выплаты в размере до 150 000 рублей.

На подключение газового оборудования для многодетных семей предусмотрена выплата в размере не более 300 000 рублей. На эти средства они также имеют право, в отличие от других льготников, провести работы по проводке отопления в доме.

Кроме того, участники СВО и члены их семей наделены правом подключения домовладений к газу вне очереди, в течение 15 дней с момента заключения договора на эту услугу. Областное министерство соцзащиты по поручению губернатора должно заключить соответствующее соглашение с единым оператором газификации в регионе для исполнения данного правила.

Для того чтобы воспользоваться своим правом на выплату, вышеуказанным гражданам необходимо обращаться в центры соцзащиты или МФЦ по месту проживания.

Право граждан на получение субсидии удостоверяется соответствующим свидетельством. Оно является гарантийным обязательством оплаты работ по газификации частного домовладения при заключении договора. Срок действия свидетельства не может превышать одного года с даты его выдачи. В случае истечения срока и неиспользования свидетельства оно может быть выдано повторно.