Тверские разработчики представили нейронную сеть aiBot.ru

Инновационный сервис aiBot

Тверская IT-компания «Юнион Софт», разработала инновационный сервис aiBot.ru, который использует нейронную сеть для создания качественного контента всего за несколько секунд. Данное решение позволяет компаниям значительно ускорить процесс создания контента и сократить время, затрачиваемое на его написание.

Сервис aiBot применяет передовые технологии и алгоритмы искусственного интеллекта. Он позволяет получать быстрый и точный ответ на практически любой вопрос, решать сложные математические задачи и находить необходимую информацию.

Следует отметить, что сервис aiBot не только обеспечивает высококачественные возможности для работы с нейронными сетями, но также является удобным и легко доступным в использовании. На сайте aiBot.ru представлены подробные инструкции о том, как максимально эффективно использовать сервис для достижения точных результатов. Одним из преимуществ aiBot является его доступность. Вы можете использовать сервис в любое время суток, в любом месте, где бы вы ни находились. Вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, подключать VPN или регистрировать зарубежную SIM-карту. Достаточно просто зарегистрироваться на сервисе.

aiBot - это комплексное программное обеспечение, включающее в себя несколько сервисов.

Сервис Копирайтинга

Сервис "копирайтинга" предоставляет предобученные модели для создания текстов с помощью нейронных сетей. Пользователь может выбрать задачу, для которой нужен текст, например, написание поста в социальной сети, рерайт существующей статьи для SEO-оптимизации сайта, подготовку описания товара для маркетплейса или ответа на отзыв о бизнесе. Более 30 моделей позволяют удовлетворить потребности в создании контента для различных профессий.

Несколько примеров кейсов использования сервиса “Копирайтинга”

Кейс №1: Генерация рекламных сообщений. aiBot может быть использован для генерации качественного и уникального контента в любой отрасли. Представим ситуацию, когда компания нуждается в написании рекламных сообщений для рекламных платформ (ВК, Яндекс и пр.). aiBot поможет создать уникальные и креативные рекламные тексты всего за несколько минут, значительно сокращая затраты времени и ресурсов. Написанный aiBot текст обеспечивает высокую эффективность, привлекая клиентов и увеличивая продажи.

Кейс №2: Генерация медиаконтента для социальных сетей. aiBot также может помочь создавать качественный медиаконтент, который можно использовать для продвижения бизнеса в социальных сетях или для личного блога. Вы можете воспользоваться aiBot для создания продающих текстов, описывающих ваши услуги или товары, а также генерировать красочные литературные описания, которые заставят ваших подписчиков задержаться и прочитать пост до конца.

Кейс №3: Генерация статей для SEO продвижения вашего сайта. Для SEO специалистов рерайтинг большого количества статей может быть непростой задачей. Однако, сервис aiBot поможет вам в этом. Просто скопируйте фрагмент текста, используя функцию уникализации, и через несколько секунд вы получите абсолютно уникальный текст, сохраняя при этом смысл и ключевые слова. После проверки на уникальность на популярных ресурсах, результаты показывают от 96% до 98% уникальности - такие результаты трудно достичь даже для опытного копирайтера.Кроме того, не стоит забывать о возможности aiBot дополнить ваше предложение или продолжить развитие вашей идеи - это действительно приятный бонус для копирайтера или журналиста.

aiBot Чат GPT на русском языке

Помимо сервиса "Копирайтинг", пользователь может неограниченно использовать все функции Chat GPT на русском языке. Команда aiBot постоянно расширяет возможности и совершенствует интерфейс чата, что значительно улучшает опыт пользователей. Чат GPT работает по принципу задайте вопрос - получите ответ.

Генерация изображений aiBot ART

В скором времени начнется открытое бета-тестирование сервиса генерации изображений с помощью нейронных сетей. С марта текущего года сервис находится на закрытом бета-тестировании, и по словам разработчиков, он превосходит все решения, представленные на рынке. С помощью сервиса генерации изображений aiBot процесс создания контента может быть полностью автоматизирован, что позволит освободить время для творчества и генерации новых идей..

Сколько стоит генерация текста aiBot

Компания "Юнион Софт", придерживается принципов максимальной прозрачности и удобства для пользователей. Для использования сервиса aiBot, пользователи могут оплатить его токенами - универсальной внутренней валютой, которая дает возможность свободно пользоваться различными сервисами и нейронными сетями, оплатив всего одну подписку. Подробную информацию о токенах и их использовании можно найти в нашей документации.

Самый доступный пакет на сервисе aiBot стоит всего 199 рублей за 100 000 токенов, что экономично для пользователей. Если использовать токены для генерации текста, то это равносильно созданию текста из 100 000 символов. Более продвинутый пакет стоимостью в 3000 рублей предоставляет возможность сгенерировать до 2,5 миллиона символов, что примерно соответствует написанию 1700 полноценных статей для сайта или созданию 5 тысяч постов для социальных сетей.

Также для пользователей доступен пакет «Тест-драйв», в котором бесплатно предоставляется 10 000 токенов!

Если вы хотите улучшить качество вашей работы или повысить эффективность, то aiBot - это именно то, что вам нужно. Регистрируйтесь на сайте AiBot.ru прямо сейчас и наслаждайтесь своей работой.

Данная статья сгенерированна Российским сервисом генерации контента с помощью нейронных сетей - aiBot.

Реклама.ООО "ЮНИОН СОФТ".