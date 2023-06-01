Образование, воспитание, наука - триада успеха Тверского института (филиала) МГЭУ

Тонкости будущей профессии ребята познают в лабораториях Фото: Виктория ТУШКОВА

Московский гуманитарно-экономический университет (МГЭУ), чей тверской филиал успешно работает в областной столице с 1999 года, вошёл в число образцовых вузов страны. На основе рейтинга мониторинга эффективности российских вузов за 2022 год МГЭУ попал в почётную группу вузов «Премьер-лига», заняв 22-ю позицию из 29 лучших высших учебных заведений России.

На чём строится популярность вуза и каким должно быть сегодня качественное высшее образование, рассказал директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

В Тверском институте (филиале) МГЭУ придерживаются классической советской школы образования, это всегда подчёркивает директор вуза.

- Лекционные и семинарские занятия, лабораторные работы, практические занятия - то, что сохранено далеко не в каждом вузе, - объясняет Александр Анатольевич. - А ведь эта школа зарекомендовала себя лучше всех. Многие из наших преподавателей успешно учились в советских вузах. Это образование до сих пор не потеряло своей ценности. В преподавании нынешним студентам мы сохранили подходы, которые позволяют выходить из вуза специалистами высокого класса.

Однако жизнь не стоит на месте. Существенные перемены в образовательный процесс внесло развитие электронной образовательной среды, позволяющей гибко реагировать на запросы времени. Тверской институт (филиал) МГЭУ, сохранив классический подход, научился эффективно работать в новых условиях и расширил собственные возможности.

- У нас заключено два договора с федеральными электронными библиотеками, в которых сотни тысяч изданий. У каждого студента нашего института есть бесплатный доступ к этим библиотекам - к любой информации и в любом месте, где есть интернет, - говорит Александр Бутузов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Но полностью заменять старый добрый учебник электронной библиотекой вуз не планирует.

- Мы в обязательном порядке закупаем большое количество учебников. Книг хватает на всех студентов. У нас действует абонемент, есть читальный зал с большим количеством изданий. Также мы обязательно закупаем периодику. Ведь только периодические издания знакомят обучающихся с самой актуальной теорией и практикой, - объясняет Александр Анатольевич.

По праву Тверской институт (филиал) МГЭУ гордится своей материально-технической базой. Студенты всех направлений подготовки располагают специальным лабораторным оборудованием и программным обеспечением. Здесь есть лаборатория криминалистики и зал судебных заседаний, где практикуются студенты-юристы. Менеджеры, экономисты и психологи работают со специальными компьютерными программами, созданными для практикующих работников их специализации.

Это лаборатория криминалистики Фото: Виктория ТУШКОВА

Важно и то, что в образовательный процесс плотно включены работодатели.

- Около десяти процентов учебного времени у нас обеспечивают работодатели - люди, которые могут передать студентам свой реальный опыт. Это очень важно, - уверен директор Тверского института (филиала) МГЭУ. - Во время государственной итоговой аттестации комиссия также наполовину состоит из работодателей, которые видят результат нашей общей работы. Видят сформировавшегося специалиста, его знания и могут предложить ему работу. Наши ребята востребованы везде: они работают от Камчатки до Калининграда, занимают должности в Правительстве РФ, трудятся за рубежом, ну и конечно, здесь - в Твери и Тверской области.

ВОСПИТАНИЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

Что значит интересно учиться и развиваться как личность?

- Вузовская жизнь многогранна и многостороння. Заметьте, как чисто у нас, - показывает Александр Бутузов прибранный коридор. - В наших стенах не слышно сквернословия. Всё это тоже формирует атмосферу комфорта. Как и доброжелательное отношение преподавателей, их педагогическое мастерство, над чем мы всегда работаем.

Ребятам создают все условия для всестороннего развития. Студенты имеют возможность ходить в спортзал - заниматься на тренажёрах или играть в теннис. Есть актовый зал с современным оборудованием, где можно заниматься музыкой, вокалом или хореографией.

- Воспитательную работу мы стараемся интегрировать в важные городские, областные мероприятия и не только. Наши ребята участвовали в параде на Красной площади, они посещают Госдуму, где могут познакомиться с работой законодателей. Ежегодно выезжают на международные конференции в Москву, которые проводит наш головной вуз.

НАУКА

- Образование, воспитание, наука - вот триада успеха. Наукой наши студенты занимаются уже с первого курса, - рассказывает директор вуза. - Вы скажете, что на первом курсе это невозможно? Но наука начинается с малого: умения написать интересную реферативную работу, подготовить презентацию. Мы стимулируем интерес и вознаграждаем студентов за участие. А потом в рамках своей специализации, своего профиля студенты начинают писать научно-исследовательские статьи или участвовать в их написании. Это прекрасный опыт!

В вузе работают научные кружки по каждому направлению подготовки. Участие в таком кружке раскрепощает будущего специалиста, помогает ему освоить профессиональную терминологию, научиться отстаивать своё мнение и презентовать собственные наработки.

- Эта триада помогает нам сформировать гармоничную личность, которая будет работать на благо нашей страны, - подытоживает Александр Бутузов.

А ЧТО ЖЕ САМИ СТУДЕНТЫ?

Нам удалось пообщаться с несколькими парнями - студентами третьего курса юридического факультета. Ребята на сессии, но, кажется, особо не переживают на счёт экзаменов - подготовка шла весь год.

- Предметы интересные, преподаватели очень хорошие, квалифицированные, адекватные. Всё по полочкам раскладывают. Можно любые вопросы задавать, без стеснения, - делятся будущие знатоки права. - В вузе к тебе относятся как к человеку, как к личности, а не как к ребёнку. И эта свобода не мешает - наоборот.

Вуз - шанс для некоторых осуществить мечту. Как тут не стараться?

- Я со школы мечтал стать прокурором. Но сначала поступил в техникум. Потому что у нас в Сибири, где мы жили, не было такого хорошего вуза, - рассказывает Павел Екимашев. - Отучился на техника по горным электрическим машинам. А потом мы переехали. Я отслужил в армии и понял, что всё-таки хочу осуществить свою мечту. И пришёл сюда, на юридический. Здесь действительно учат, и практика очень хорошая: приходят судьи, адвокаты.

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД

Успех вуза и успех его выпускников - обоюдная работа, согласен с ребятами Александр Бутузов:

- Мы это пытаемся донести до студентов ещё на первом курсе. Человека нельзя учить насильно. Студент должен сам желать учиться. Наша же задача - создать все условия для творческого развития личности. И мы стараемся.

Тверской филиал МГЭУ ждёт вас по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86, и на сайте mgeitver.ru.

Лицензия 90Л01 № 0009571 от 15 декабря 2016 г.

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