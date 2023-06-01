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Общество1 июня 2023 10:34

Образование, воспитание, наука - триада успеха Тверского института (филиала) МГЭУ

О достижениях вуза и его студентов рассказывает директор учебного учреждения
Сергей ПАСТУХОВ
Тонкости будущей профессии ребята познают в лабораториях

Тонкости будущей профессии ребята познают в лабораториях

Фото: Виктория ТУШКОВА

Московский гуманитарно-экономический университет (МГЭУ), чей тверской филиал успешно работает в областной столице с 1999 года, вошёл в число образцовых вузов страны. На основе рейтинга мониторинга эффективности российских вузов за 2022 год МГЭУ попал в почётную группу вузов «Премьер-лига», заняв 22-ю позицию из 29 лучших высших учебных заведений России.

На чём строится популярность вуза и каким должно быть сегодня качественное высшее образование, рассказал директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

В Тверском институте (филиале) МГЭУ придерживаются классической советской школы образования, это всегда подчёркивает директор вуза.

- Лекционные и семинарские занятия, лабораторные работы, практические занятия - то, что сохранено далеко не в каждом вузе, - объясняет Александр Анатольевич. - А ведь эта школа зарекомендовала себя лучше всех. Многие из наших преподавателей успешно учились в советских вузах. Это образование до сих пор не потеряло своей ценности. В преподавании нынешним студентам мы сохранили подходы, которые позволяют выходить из вуза специалистами высокого класса.

Однако жизнь не стоит на месте. Существенные перемены в образовательный процесс внесло развитие электронной образовательной среды, позволяющей гибко реагировать на запросы времени. Тверской институт (филиал) МГЭУ, сохранив классический подход, научился эффективно работать в новых условиях и расширил собственные возможности.

- У нас заключено два договора с федеральными электронными библиотеками, в которых сотни тысяч изданий. У каждого студента нашего института есть бесплатный доступ к этим библиотекам - к любой информации и в любом месте, где есть интернет, - говорит Александр Бутузов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Но полностью заменять старый добрый учебник электронной библиотекой вуз не планирует.

- Мы в обязательном порядке закупаем большое количество учебников. Книг хватает на всех студентов. У нас действует абонемент, есть читальный зал с большим количеством изданий. Также мы обязательно закупаем периодику. Ведь только периодические издания знакомят обучающихся с самой актуальной теорией и практикой, - объясняет Александр Анатольевич.

По праву Тверской институт (филиал) МГЭУ гордится своей материально-технической базой. Студенты всех направлений подготовки располагают специальным лабораторным оборудованием и программным обеспечением. Здесь есть лаборатория криминалистики и зал судебных заседаний, где практикуются студенты-юристы. Менеджеры, экономисты и психологи работают со специальными компьютерными программами, созданными для практикующих работников их специализации.

Это лаборатория криминалистики

Это лаборатория криминалистики

Фото: Виктория ТУШКОВА

Важно и то, что в образовательный процесс плотно включены работодатели.

- Около десяти процентов учебного времени у нас обеспечивают работодатели - люди, которые могут передать студентам свой реальный опыт. Это очень важно, - уверен директор Тверского института (филиала) МГЭУ. - Во время государственной итоговой аттестации комиссия также наполовину состоит из работодателей, которые видят результат нашей общей работы. Видят сформировавшегося специалиста, его знания и могут предложить ему работу. Наши ребята востребованы везде: они работают от Камчатки до Калининграда, занимают должности в Правительстве РФ, трудятся за рубежом, ну и конечно, здесь - в Твери и Тверской области.

ВОСПИТАНИЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

Что значит интересно учиться и развиваться как личность?

- Вузовская жизнь многогранна и многостороння. Заметьте, как чисто у нас, - показывает Александр Бутузов прибранный коридор. - В наших стенах не слышно сквернословия. Всё это тоже формирует атмосферу комфорта. Как и доброжелательное отношение преподавателей, их педагогическое мастерство, над чем мы всегда работаем.

Ребятам создают все условия для всестороннего развития. Студенты имеют возможность ходить в спортзал - заниматься на тренажёрах или играть в теннис. Есть актовый зал с современным оборудованием, где можно заниматься музыкой, вокалом или хореографией.

- Воспитательную работу мы стараемся интегрировать в важные городские, областные мероприятия и не только. Наши ребята участвовали в параде на Красной площади, они посещают Госдуму, где могут познакомиться с работой законодателей. Ежегодно выезжают на международные конференции в Москву, которые проводит наш головной вуз.

НАУКА

- Образование, воспитание, наука - вот триада успеха. Наукой наши студенты занимаются уже с первого курса, - рассказывает директор вуза. - Вы скажете, что на первом курсе это невозможно? Но наука начинается с малого: умения написать интересную реферативную работу, подготовить презентацию. Мы стимулируем интерес и вознаграждаем студентов за участие. А потом в рамках своей специализации, своего профиля студенты начинают писать научно-исследовательские статьи или участвовать в их написании. Это прекрасный опыт!

В вузе работают научные кружки по каждому направлению подготовки. Участие в таком кружке раскрепощает будущего специалиста, помогает ему освоить профессиональную терминологию, научиться отстаивать своё мнение и презентовать собственные наработки.

- Эта триада помогает нам сформировать гармоничную личность, которая будет работать на благо нашей страны, - подытоживает Александр Бутузов.

А ЧТО ЖЕ САМИ СТУДЕНТЫ?

Нам удалось пообщаться с несколькими парнями - студентами третьего курса юридического факультета. Ребята на сессии, но, кажется, особо не переживают на счёт экзаменов - подготовка шла весь год.

- Предметы интересные, преподаватели очень хорошие, квалифицированные, адекватные. Всё по полочкам раскладывают. Можно любые вопросы задавать, без стеснения, - делятся будущие знатоки права. - В вузе к тебе относятся как к человеку, как к личности, а не как к ребёнку. И эта свобода не мешает - наоборот.

Вуз - шанс для некоторых осуществить мечту. Как тут не стараться?

- Я со школы мечтал стать прокурором. Но сначала поступил в техникум. Потому что у нас в Сибири, где мы жили, не было такого хорошего вуза, - рассказывает Павел Екимашев. - Отучился на техника по горным электрическим машинам. А потом мы переехали. Я отслужил в армии и понял, что всё-таки хочу осуществить свою мечту. И пришёл сюда, на юридический. Здесь действительно учат, и практика очень хорошая: приходят судьи, адвокаты.

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД

Успех вуза и успех его выпускников - обоюдная работа, согласен с ребятами Александр Бутузов:

- Мы это пытаемся донести до студентов ещё на первом курсе. Человека нельзя учить насильно. Студент должен сам желать учиться. Наша же задача - создать все условия для творческого развития личности. И мы стараемся.

Тверской филиал МГЭУ ждёт вас по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86, и на сайте mgeitver.ru.

Лицензия 90Л01 № 0009571 от 15 декабря 2016 г.

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БИЗНЕС-ПРЕСС