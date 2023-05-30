В Твери участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Удостоверения получили 24 участника спецоперации. Фото: Виктория ТУШКОВА

30 мая в здании военного комиссариата Тверской области собрались участники специальной военной операции (СВО) - наши земляки, все из Тверской области. Кто-то пришёл в военной форме, кто-то в штатском. Мужчины разных возрастов: совсем ещё молодые парни и бойцы в зрелых годах. Их пригласили получить удостоверения ветеранов боевых действий.

Удостоверения участникам СВО Тверской облвоенкомат выдавал впервые. Такая обязанность на него была возложена в минувшем марте, до этого ветеранские корочки бойцы оформляли через кадровую службу Западного военного округа.

Удостоверения ветеранам вручали в областном военкомате. Фото: Виктория ТУШКОВА

ВЕТЕРАНЫ СВО

Удостоверения вручал военный комиссар Тверской области Игорь Янин.

- Для нашей области это очень значимое событие. Я, как участник боевых действий, могу сказать, что в нашем полку прибыло. Прибыло патриотов, которые выполнили свой воинский долг, которые сделали шаг вперёд, когда была нужна помощь. Всем вам глубокое уважение и спасибо от меня, как от комиссара, - поприветствовал участников СВО Игорь Янин.

На церемонию пришла уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. Когда первых бойцов пригласили за удостоверениями, она встала, чтобы пожать мужчинам руки. Военком попросил омбудсмена остаться рядом с ним, дальше корочки они вручали вдвоём.

Удостоверения вручали военный комиссар области Игорь Янин и региональный омбудсмен Надежда Егорова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Всего в этот день было выдано 24 удостоверения. Почти все были переданы бойцам военкомом лично в руки. Но трое участников СВО не смогли быть на вручении: они снова подписали контракты и остались в зоне спецоперации. Корочки за них получали родственники.

- Здоровья вам. Ждём возвращения! - желает военком отцу одного из бойцов.

На сочувственные слова о том, как это нелегко отпускать сына на передовую, одна из матерей отвечает:

- Он говорит: «Я хороший солдат».

Получать удостоверение вышел молодой человек в штатском, на вид совсем юноша. Удостоверение предназначалось не родственнику, ему самому. Николай - ржевитянин, ему двадцать лет. В зоне спецоперации он провёл полтора месяца, поехал сразу после «срочки». Был на передовой, под Харьковом. С ним нам удалось переговорить.

Молодого ветерана Надежда Егорова долго держала за руку. Фото: Виктория ТУШКОВА

Николай вскоре собирается вернуться в зону спецоперации. На вопрос, почему, отвечает коротко:

- Это долг. Всё переосмысливается там.

- Чего не хватает больше всего на передовой?

- Да всё есть. Люди помогают, всего достаточно. Хотелось бы записок, писем. Я получал письма от родных, друзей. Они очень поддерживают.

- А как же родители, родные?

- Мама, конечно, переживает. И папа тоже. Но… Это моё решение.

- Что помогает держаться на передовой?

- Понимание, что всё закончится. И ты идёшь к этому и не думаешь о другом совершенно.

НОВАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

На вручении ветеранских корочек объявили о создании новой организации - Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

- Ассоциация создана с целью объединения участников специальной военной операции для защиты их прав, представления интересов, вовлечения в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание молодёжи, - сообщил заместитель военного комиссара Тверской области подполковник запаса Андрей Балябин.

Собравшимся ветеранам предложили вступить в ассоциацию.

- Основная задача - поддержка участников СВО и их семей. Поддержка на различных уровнях. Мы должны никого не забыть и помочь каждому. Государство в состоянии, область в состоянии, каждый в состоянии помочь, - добавил областной военный комиссар.