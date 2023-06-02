Как спасти птенца чайки, выпавшего из гнезда в Твери

Чтоб вырастить такую красавицу, усилий придётся приложить немало. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В начале июня птенцы чаек в Твери вылупляются из яиц. С первого же дня жизни они способны на самостоятельные передвижения. Что они и пытаются сделать, частенько падая с крыш на головы прохожим. Малый вес и пуховое оперение спасают их от гибели. Сердобольные тверичане пытаются птенчиков спасти: кто домой берет, кто ищет реабилитационный центр, чтоб пристроить.

- Телефон нашего центра разрывается от звонков с предложением принять у себя этих птиц или посоветовать, как вырастить птенца самостоятельно, - рассказали в реабилитационном центре диких животных «Ромашка». Конечно, принять всех выпавших из гнёзд птенчиков здесь на могут. Зато на своей странице в соцсети центр разместил подробную инструкцию, как спасти выпавшего из гнезда птенца чайки.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ВЫПАВШЕМУ ПТЕНЦУ

Забирать птенца у родителей, если те поблизости от места падения, ни в коем случае не следует. Достаточно поместить его в открытую коробку и на глазах у взрослых птиц вынести за забор. Чайки очень заботливые родители и будут сопровождать детей, продвигаясь вслед за человеком. За оградой птенцов просто выпустите на землю, отойдите в сторону подальше и поручите заботу о них родителям. Они сами знают куда вести малышей.

Бывает, что птенцы выходят на проезжую часть и того и гляди попадут под машину, тут тоже следует прийти на помощь. Пересадить птенцов в более безопасное место – на газон, в палисадник, но так, чтобы родители не потеряли их из вида.

Кстати, чайки активно защищают своих отпрысков. Не только от кошек и собак, но и от человека, так что птенцы находятся под надежной охраной.

КАК РАСТИТЬ ЧАЙКУ

Но все же бывают случаи, когда птенца приходится забирать домой. Это если малыш травмирован или точно остался сиротой, например, потерялся и родителей вокруг не видно.

Пухового птенца следует поместить в картонную коробку, желательно подлиннее. На дно насыпать опилки, чтобы птенец не загрязнял пух. В одном углу поместить обычную лампочку мощностью 40 ватт для обогрева (не экономическую, которая только дает свет), а в другой небольшую емкость с водой, чтобы птенец мог с самого первого дня смачивать себе грудку и живот.

Кормить следует вначале мелко рубленным вареным яйцом, мясным и рыбным фаршем. Как правило они начинают клевать его сами с первого дня, но иногда приходится покормить их несколько раз с пинцета или с пальцев рук. Подрастая, птенцы уже начинают есть кусочки мяса и мелкую рыбешку.

А когда птенец опериться в его рацион можно включать творог и даже кашу, но только как добавку к рыбе и мясу. И тут еще обязательно нужно будет подумать о водоеме, в котором подросший птенец должен плавать, хоть несколько раз в сутки.

Иначе не начнет работать копчиковая железа, с помощью которой водоплавающие птицы смазывают свое перо специальным жиром, чтобы оно не намокало.

И держать чайку придется еще недели две после того, как она полностью оперится, научится летать и будет хватать живую рыбу. Ведь на воле родители опекают своих птенцов даже тогда, когда те по росту уже почти от них не отличаются.

Выпускать таких подросших птиц стоит на водоемы, где живут чайки.