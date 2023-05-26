Вдохи-выдохи и безответственность: Первопроходцы ЕГЭ-2023 в Твери рассказали, как побороть волнение перед экзаменом

Пора сдавать ЕГЭ.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Солнечным утром 26 мая в Твери у школы № 39 (на улице Фадеева) собрались десятки юношей и девушек. 148 выпускников 32 школ областной столицы пришли сдавать свой первый ЕГЭ по литературе. Также на этот день были назначены госэкзамены по химии и географии.
Корреспондент «КП»-Тверь» побывал в школе № 39.
Десятки учеников-выпускников пришли сдавать ЕГЭ по литературе в школу №39.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Как сообщила на месте заместитель министра образования Тверской области Наталья Тарасова, в этот раз в регионе открыто 57 пунктов сдачи ЕГЭ, в том числе 14 - в столице Верхневолжья.
- Сдают ЕГЭ в Тверской области в этом году 5 429 человек, - уточнила заместитель министра. - Среди них примерно 4900 ребят - это выпускники этого года, около 370 человек - выпускники прошлых лет, остальные - учащиеся профессиональных колледжей. Они могут сдать ЕГЭ, чтобы на основе полученных таким образом баллов поступать в вузы. Учащиеся колледжей сдают экзамен вместе со школьниками, а вот выпускники прошлых лет - отдельно: либо в досрочный период, либо в резервные сроки после основного периода.
Наталья Тарасова
Фото: Александр ЖМУЛИН
Обязательные экзамены по русскому языку назначены на 29 и 30 мая, по математике (базовый и профильный уровни) - на 1 и 2 июня. 5 июня запланированы ЕГЭ по истории и физике, 8 июня - по обществознанию, 13, 16 и 17 июня - по иностранным языкам, 19 и 20 июня - по информатике. Дополнительные (резервные дни) ЕГЭ - с 6 по 12 сентября.
По словам Натальи Тарасовой, традиционно самый популярный предмет для ЕГЭ - обществознание:
- Его выбирают ежегодно более 3000 ребят. Самый непопулярный - французский язык, потому что он у нас редко изучается в школах. Кстати, в этом году один выпускник решил сдавать китайский язык.
Понятно, что экзамены, от которых зависит поступление в вузы, для ребят дело волнительное. Как я заметил, некоторые справлялись с нервами с трудом. Одна девушка даже сказала, что не может говорить от волнения.
Однако встретились мне и выпускники школ, которые (во всяком случае внешне) сохраняли спокойствие. Я спросил их, как они борются с волнением, есть ли у них какие-то методы.
Одна из выпускниц, Дарья Савина, ответила так:
- Я слышала, что надо про себя начать описывать предметы, которые видишь вокруг, а еще можно ощущения в теле.
- Есть такая методика, когда ты закрываешь глаза и мысленно перекладываешь всю ответственность на кого-то другого, - добавила ее подруга Виктория Цыб. - Говорят, это может помочь расслабиться.
Анфиса Клюева уверена, что нужно просто хорошо подготовиться, тогда и волноваться причин не будет.
Яков Белорусов рассказал, что известна такая техника:
- Глубокий вдох носом, потом еще один короткий вдох тут же, а затем резкий выдох ртом. И так несколько раз. Мне это не нужно: я спокоен.
Выпускник сообщил, что в ЕГЭ по литературе всего 12 заданий, в некоторых из которых есть выбор:
- В двенадцатом есть пять вариантов тем для сочинения. В пятом, шестом, десятом и одиннадцатом - по два выбора заданий.
По словам школьников, чтобы пройти в вуз на платную основу, надо набрать не меньше 60 баллов, а для обучения на бюджетном отделении необходимо уже больше 80.
При этом, как я узнал, цена одной ошибки - пять балов.
Впускали в школу ребят вместе с сопровождающими по очереди, группы по школам выпускников.
Еще на крыльце их предупредили, что на экзамен в классы с собой разрешается взять только ручку, бутылку воды без этикетки (хотя там для школьников приготовлена вода и так), а также какой-нибудь перекус. В случае необходимости разрешено взять с собой лекарства - их необходимо передать дежурящему на всякий случай на ЕГЭ врачу.
Разрешено было прихватить с собой и орфографический словарь. Я, правда, не заметил, чтобы кто-то это сделал.
Как положено, проходили на экзамен ребята через рамки металлоискателя.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Смартфоны и вообще любые телефоны и девайсы, естественно, под запретом: их оставляют под присмотром в общем зале в специальных коробках.
Кстати, даже у туалетов, куда могут выходить в сопровождении наблюдателей за ЕГЭ учащиеся, стоят заглушки для мобильного интернета. Об этом также сообщила замминистра регионального Минобра.
Согласно требованиям ЕГЭ, проход в классы осуществлялся в вестибюле школы через установленные рамки металлоискателей, чтобы кто-то ненароком не пронес с собой какой-нибудь девайс. Перед этим выпускники предоставляли свои паспорта, их имена и фамилии записывали.
Как водится, все классы, где сдаются экзамены, оснащены камерами видеонаблюдения.
- На экзамен по литературе отведено 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут, по географии - ровно 3 часа, - сообщила Наталья Тарасова. - Результаты будут известны не позднее 13 июня. За это время работы ребят пройдут три этапа проверки.
Перед экзаменом в одном из классов школы №39.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Замминистра также пояснила:
- Узнать результаты ребятам можно непосредственно в своих школах: каждое учебное заведение обязано вывесить итоги экзаменов после проверки ЕГЭ. Но зачастую быстрее можно посмотреть результаты на сайте Единого государственного экзамена, введя свои данные.
Если сдавший ЕГЭ не согласен с результатами экзамена, у него есть право на апелляцию.
- Заявление необходимо подать в течение двух дней после оглашения результатов на официальном ресурсе ЕГЭ в ту образовательную организацию, где сдававший учился, - сообщила Наталья Тарасова. - Апелляцию рассмотрит специальная комиссия. Если ученик получит возможность пересдать экзамены, то это можно будет сделать в один из резервных дней.