Вдохи-выдохи и безответственность: Первопроходцы ЕГЭ-2023 в Твери рассказали, как побороть волнение перед экзаменом

Пора сдавать ЕГЭ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Солнечным утром 26 мая в Твери у школы № 39 (на улице Фадеева) собрались десятки юношей и девушек. 148 выпускников 32 школ областной столицы пришли сдавать свой первый ЕГЭ по литературе. Также на этот день были назначены госэкзамены по химии и географии.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал в школе № 39.

Десятки учеников-выпускников пришли сдавать ЕГЭ по литературе в школу №39. Фото: Александр ЖМУЛИН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Как сообщила на месте заместитель министра образования Тверской области Наталья Тарасова, в этот раз в регионе открыто 57 пунктов сдачи ЕГЭ, в том числе 14 - в столице Верхневолжья.

- Сдают ЕГЭ в Тверской области в этом году 5 429 человек, - уточнила заместитель министра. - Среди них примерно 4900 ребят - это выпускники этого года, около 370 человек - выпускники прошлых лет, остальные - учащиеся профессиональных колледжей. Они могут сдать ЕГЭ, чтобы на основе полученных таким образом баллов поступать в вузы. Учащиеся колледжей сдают экзамен вместе со школьниками, а вот выпускники прошлых лет - отдельно: либо в досрочный период, либо в резервные сроки после основного периода.

Наталья Тарасова Фото: Александр ЖМУЛИН

Обязательные экзамены по русскому языку назначены на 29 и 30 мая, по математике (базовый и профильный уровни) - на 1 и 2 июня. 5 июня запланированы ЕГЭ по истории и физике, 8 июня - по обществознанию, 13, 16 и 17 июня - по иностранным языкам, 19 и 20 июня - по информатике. Дополнительные (резервные дни) ЕГЭ - с 6 по 12 сентября.

По словам Натальи Тарасовой, традиционно самый популярный предмет для ЕГЭ - обществознание:

- Его выбирают ежегодно более 3000 ребят. Самый непопулярный - французский язык, потому что он у нас редко изучается в школах. Кстати, в этом году один выпускник решил сдавать китайский язык.

МЕТОДЫ ПРОТИВ НЕРВОТРЕПКИ

Понятно, что экзамены, от которых зависит поступление в вузы, для ребят дело волнительное. Как я заметил, некоторые справлялись с нервами с трудом. Одна девушка даже сказала, что не может говорить от волнения.

Однако встретились мне и выпускники школ, которые (во всяком случае внешне) сохраняли спокойствие. Я спросил их, как они борются с волнением, есть ли у них какие-то методы.

Одна из выпускниц, Дарья Савина, ответила так:

- Я слышала, что надо про себя начать описывать предметы, которые видишь вокруг, а еще можно ощущения в теле.

- Есть такая методика, когда ты закрываешь глаза и мысленно перекладываешь всю ответственность на кого-то другого, - добавила ее подруга Виктория Цыб. - Говорят, это может помочь расслабиться.

Анфиса Клюева уверена, что нужно просто хорошо подготовиться, тогда и волноваться причин не будет.

Яков Белорусов рассказал, что известна такая техника:

- Глубокий вдох носом, потом еще один короткий вдох тут же, а затем резкий выдох ртом. И так несколько раз. Мне это не нужно: я спокоен.

Выпускник сообщил, что в ЕГЭ по литературе всего 12 заданий, в некоторых из которых есть выбор:

- В двенадцатом есть пять вариантов тем для сочинения. В пятом, шестом, десятом и одиннадцатом - по два выбора заданий.

По словам школьников, чтобы пройти в вуз на платную основу, надо набрать не меньше 60 баллов, а для обучения на бюджетном отделении необходимо уже больше 80.

При этом, как я узнал, цена одной ошибки - пять балов.

ПРАВИЛА НА ЕГЭ

Впускали в школу ребят вместе с сопровождающими по очереди, группы по школам выпускников.

Еще на крыльце их предупредили, что на экзамен в классы с собой разрешается взять только ручку, бутылку воды без этикетки (хотя там для школьников приготовлена вода и так), а также какой-нибудь перекус. В случае необходимости разрешено взять с собой лекарства - их необходимо передать дежурящему на всякий случай на ЕГЭ врачу.

Разрешено было прихватить с собой и орфографический словарь. Я, правда, не заметил, чтобы кто-то это сделал.

Как положено, проходили на экзамен ребята через рамки металлоискателя. Фото: Александр ЖМУЛИН

Смартфоны и вообще любые телефоны и девайсы, естественно, под запретом: их оставляют под присмотром в общем зале в специальных коробках.

Кстати, даже у туалетов, куда могут выходить в сопровождении наблюдателей за ЕГЭ учащиеся, стоят заглушки для мобильного интернета. Об этом также сообщила замминистра регионального Минобра.

Согласно требованиям ЕГЭ, проход в классы осуществлялся в вестибюле школы через установленные рамки металлоискателей, чтобы кто-то ненароком не пронес с собой какой-нибудь девайс. Перед этим выпускники предоставляли свои паспорта, их имена и фамилии записывали.

Как водится, все классы, где сдаются экзамены, оснащены камерами видеонаблюдения.

СКОЛЬКО ДЛЯТСЯ ЭКЗАМЕНЫ И ПРОВЕРКА

- На экзамен по литературе отведено 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут, по географии - ровно 3 часа, - сообщила Наталья Тарасова. - Результаты будут известны не позднее 13 июня. За это время работы ребят пройдут три этапа проверки.

Перед экзаменом в одном из классов школы №39. Фото: Александр ЖМУЛИН

Замминистра также пояснила:

- Узнать результаты ребятам можно непосредственно в своих школах: каждое учебное заведение обязано вывесить итоги экзаменов после проверки ЕГЭ. Но зачастую быстрее можно посмотреть результаты на сайте Единого государственного экзамена, введя свои данные.

ПРАВО НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Если сдавший ЕГЭ не согласен с результатами экзамена, у него есть право на апелляцию.

- Заявление необходимо подать в течение двух дней после оглашения результатов на официальном ресурсе ЕГЭ в ту образовательную организацию, где сдававший учился, - сообщила Наталья Тарасова. - Апелляцию рассмотрит специальная комиссия. Если ученик получит возможность пересдать экзамены, то это можно будет сделать в один из резервных дней.