В понедельник Тверь погрузится в летнее тепло

Лето наступит совсем скоро! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Календарь отсчитывает последние деньки до лета…

- К лету движется и погода! Вот только выходные немножко подкачали, как обычно, - смеётся доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ничего страшного, но ветер будет северных направлений, поэтому обойдёмся без особой жары.

В субботу до +21, переменная облачность. Когда будет выглядывать солнце, вполне тепло, только ветерок прохладный. В ночь на воскресенье +8.

Воскресным днём +20, преимущественно без осадков, но кое-где могут побрызгать совсем небольшие дождики. К вечеру станет солнечно. Ночью +9.

Новая рабочая неделя порадует! В понедельник малооблачно, +23, но на солнце может быть значительно теплее. Во вторник тоже много солнышка и +26. В среду, это будет последний день мая, такая же отличная погода. Ночами +13.

Атмосферное давление все эти дни будет очень плавно расти: с 752 мм рт. ст. в субботу до 755 мм рт. ст. в начале рабочей недели. В целом погодка просто отличная - наслаждаемся и обновляем запасы солнцезащитных кремов!

А ещё пора начинать баловать себя любимой окрошечкой! Так любят у нас этот летний супчик, что даже день специальный придумали: День окрошки. Будет он во вторник, 30 мая. Порадуйте и вы себя в честь этого праздника тарелочкой-другой, тем более что погода будет благоприятствовать.