В Твери с 1 июня скорректированы четыре автобусных маршрута

Автобусные маршруты изменены по просьбам пассажиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По просьбам пассажиров с 1 июня будут скорректированы расписание и схема движения некоторых маршрутов в Твери, Калининском и Кимрском районах. Об изменениях сообщает "Транспорт Верхневолжья".

В Твери изменения касаются маршрутов №2 "Южный - Мигалово", №112 "Тверь - Чуприяновка", №120 "Тверь - Старый Погост", №126 "Тверь - Старое Мелково". По просьбе пассажиров добавлены новые рейсы.

В Кимрах и Кимрском районе расписание скорректировано с учетом летнего расписания электропоездов и касается маршрутов №1, №2, №№3, №4, №6, №10, №12, №14, №16, №17, №278, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289.

Будьте внимательны, ознакомьтесь с изменениями на маршрутах перед поездкой.