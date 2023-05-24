Главный эпидемиолог Тверской области рассказал, придёт ли к нам новый штамм коронавируса «Арктур»

А не вызовет ли новый штамм ковида всплеска заражений? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия коронавируса, точнее COVID-19, завершилась. Однако это не значит, что коронавирус остался в прошлом. Появляются его новые мутации - штаммы. Как известно, по миру гуляет новый штамм коронавируса, названный «Арктуром» в честь красного гиганта в созвездии Волопаса, четвёртой по яркости звезды на ночном небе.

К слову, Арктур упоминается во многих литературных произведениях, в том числе в романе Германа Мелвилла "Моби Дик", посвященном (обобщенно говоря) противостоянию человека и всеобъемлющей природы...

Итак, грозит ли нам «Арктур», насколько опасен этот штамм для здоровья, ждать ли нового всплеска заболеваемости в Верхневолжье - эти вопросы мы адресовали главному внештатному эпидемиологу Минздрава Тверской области Александру Раздорскому.

Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

Специалист пояснил, что, по актуальным данным, и в нашей стране, и в других государствах мира сегодня преобладает заболеваемость штаммом «Омикрон» и его подвидами - мутациями:

- К ним относится как раз и «Арктур». Я склонен считать, что на сегодняшний день гипотетически любой новый штамм может представлять условную опасность. Но с учетом низкого уровня заболеваемости, который сейчас установился, достаточно большого количества лиц, в той или иной степени имеющих иммунитет к коронавирусу, для нас этот штамм серьезной опасности и угрозы не представляет. Более конкретную информацию, я думаю, мы по нему еще услышим от Роспотребнадзора.

Александр Раздорский отметил, что, как и штамм «Кракен», которым также всех пугали, «Арктур» не вызовет серьезных эпидемических осложнений в нашей стране и конкретно в Тверском регионе.

- Он сам по себе подвержен мутациям наравне со своими предшественниками. Мутации возникают в нем достаточно часто, и мутирует он достаточно быстро. Это хорошо для нас и не очень хорошо для самого штамма, так как он видоизменяется и становится менее опасным, приспосабливаясь к своим потенциальным носителям, то есть он ищет возможности существовать, но не причинять вреда своим носителям, не убивать их, - объяснил эпидемиолог.

Врач добавил, что и протекает «Арктур» у человека легко. В общем, всплеска заболеваемости, подъема летальных случаев эксперт в нашем регионе не ожидает.

Александр Раздорский добавил, что бежать сейчас срочно ревакцинироваться не надо:

- Тем более что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса проводится только в рамках национального календаря по эпидемическим показаниям для определенных категорий граждан, то есть людей, которые подвержены большему риску заражения. Это медики, педагоги, работники сферы социальных услуг и т. д. Массовая вакцинация от ковида в стране завершена. Вакцина, которая раньше поступала централизованно за счет федерального бюджета, на сегодняшний день вся израсходована. Задачи по массовой вакцинации населения страны выполнена.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор также сообщал, что введение каких-либо эпидемических ограничений в связи с выявлением «Арктура» не требуется, а болезнь при заражении им в основном протекает легко.

НА ЗАМЕТКУ

Известны симптомы нового штамма. Основной «букет» сходен с симптомами заболеваний верхних дыхательных путей: головная боль, боль в горле и заложенность носа, лихорадка и боль в мышцах. Возможно расстройство желудка и диарея.